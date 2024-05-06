У Криму могли бути атаковані російські 'Іскандери': з'явилися знімки

Чи була пожежа спричинена українським ударом, чи спровокована пусками самих російських ракет - незрозуміло.

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На позиціях ОТРК Іскандер-М сталася велика пожежа / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, Радіо Свобода

У Криму 4 травня горіли пускові установки "Іскандер-М", з них РФ регулярно обстрілює балістичними ракетами. Щоправда, журналісти, дослідивши місце події, не можуть точно відповісти, чи пов'язана пожежа з ударами ЗСУ по військових об'єктах окупантів.

Супутникові знімки, вивчені Радіо Свобода, підтверджують масштабну пожежу, яка сталася 4 травня в місці дислокації ракетних комплексів і боєкомплекту до них.

Раніше цього ж дня МО РФ повідомляло про перехоплення над півостровом у ніч на 4 травня чотирьох українських ракет ATACMS.

відео дня

"Близько другої години ранку 4 травня система супутникового спостереження за природними пожежами американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зафіксувала кілька вогнищ займання на території кар'єра з видобутку черепашнику, розташованого на території Сусанинського сільського поселення Первомайського району Криму", - ідеться в матеріалі.

Інші супутникові знімки фіксували напередодні пожежі кілька машин, що відповідають габаритам "Іскандерів". Біля однієї з машин можна побачити ракету в передпусковому вертикальному положенні.

Загалом на знімку кар'єра за 20 квітня можна побачити щонайменше 4 машини, розміри яких відповідають габаритам пускових "Іскандер-М" - 13x3 метри. Жодної з них немає на знімку за 5 травня, зробленому після пожежі.

Журналісти зазначають, що загоряння сухої трави могло бути спричинене самими пусками ракет, проте українські джерела ЗМІ не повідомляли про атаки "Іскандерів" у ніч на 4 травня. Водночас, пише Радіо Свобода, на знімку за 5 травня можна побачити вирву, якої немає на більш ранніх фотографіях.

ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

ATACMS в Україні - ЗСУ передали далекобійні ракети

США вже вдруге передали Україні ATACMS до 300 км - вони увійшли до першого пакету нової допомоги на суму 1 млрд доларів.

Перші поставки цих ракет у березні 2024 року здійснювалися таємно і стали приємним сюрпризом навіть для Києва.

Зазначалося, що Вашингтон дозволив ними бити по об'єктах росіян у Криму. Раніше це було "червоною лінією" Адміністрації Байдена. Але терпець Сполучених Штатів, як писали ЗМІ, увірвався, коли Росія почала атакувати Україну та її критичну інфраструктуру північнокорейською "балістикою".

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими близько 350 000 осіб.

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