УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Важливий партнер України раптом "заспівав" про "мир" із Путіним

Яна Ставська
6 травня 2024, 16:31
1272
Італія допомагає Україні зброєю та гуманітарною допомогою.
Італія, Росія
В Італії зробили нову заяву щодо України та Росії / Колаж Главреда. Фото: pixabay

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який і до цього вирізнявся двозначною позицією щодо України та Росії, знову видав пропозицію про "мир" з Москвою всупереч веденню нею запеклої агресії.

Як пише Reuters, Крозетто, коментуючи ситуацію в Україні італійським ЗМІ, заявив про "провал" санкцій проти РФ, закликавши Захід докласти більше зусиль для пошуку дипломатичного рішення з Путіним.

"Замість цього... єдиний спосіб вирішити цю кризу (війну РФ проти України, - Главред) - залучити всіх, спочатку для перемир'я, потім - для миру", - сказав Крозетто.

відео дня

На заперечення журналіста, що Путін не виявив готовності до переговорів, Крозетто відповів: "Це гарний привід для нас намагатися ще більше".

"Ми не повинні відмовлятися від будь-якого шляху дипломатії, яким би вузьким він не був", - додав італійський міністр.

При цьому Крозетто підтримує подальшу військову допомогу Україні - заради отримання "більшого часу", щоб домогтися перемир'я.

Окремо міністр оборони Італії сказав, що окупація Росією Києва "неминуче призведе до зіткнення з іншими країнами, які не допустять російські танки на своїх кордонах".

Агентство нагадує, що торік Крозетто критикував український контрнаступ, стверджуючи, що спілкувався з цього приводу із Зеленським, але той його "не послухав".

Переговори з Росією - ризики замороження війни

Раніше колишній командувач Сухопутних сил США генерал-лейтенант Бен Годжес підкреслював, що єдиним результатом замороження стане відкладення на деякий час наступного кроку РФ. Крім того, на його думку, лише українці мають вирішувати своє майбутнє, все залежить від України.

Путін неодноразово порушував питання так званих переговорів з Україною, але з суттєвим нюансом - тільки на умовах Москви, зокрема узаконенням окупованих територій за Росією.

Зараз Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала".

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить переговори з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ має затвердити ініціативу як базовий план закінчення війни.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Италия військова допомога новини Італії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У Криму могли бути атаковані російські "Іскандери": з'явилися знімки

У Криму могли бути атаковані російські "Іскандери": з'явилися знімки

17:39 Україна
Угорський віце-прем'єр відмовився видавати Києву українських чоловіків

Угорський віце-прем'єр відмовився видавати Києву українських чоловіків

15:30 Світ
Військовий катер РФ у Криму злетів у повітря: у ГУР розкрили деталі спецоперації

Військовий катер РФ у Криму злетів у повітря: у ГУР розкрили деталі спецоперації

14:57 Україна
Всі головні новини

Популярне

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає 153455

В Україні вдарять заморозки: синоптик сказала, де різко похолодає

Популярна українська співачка вагітна від Олександра Пономарьова - ЗМІ 44317

Популярна українська співачка вагітна від Олександра Пономарьова - ЗМІ

Будуть заморозки -4 градуси і грози: Україну накриває холодна погода 11718

Будуть заморозки -4 градуси і грози: Україну накриває холодна погода

Ракети полетять на Київ: Жданов назвав точні терміни масованого обстрілу 10359

Ракети полетять на Київ: Жданов назвав точні терміни масованого обстрілу

Останні новини

17:50

У Києві пройшов показ весняної колекції від YS Couture by Yanis Stepanenko новини компанії

17:39

У Криму могли бути атаковані російські "Іскандери": з'явилися знімкиФото

17:20

Міністр Кулеба поділився рідкісним фото зі своєю коханою жінкою

16:50

Скільки можна зберігати варені яйця: як не потрапити в халепу після Великодня

16:45

Вогняне серце у небі над Сумщиною: унікальне відео знищення "Шахеда"Відео

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
16:44

Штрафи до 1 500 євро: чому в Іспанії не можна будувати замки з піску

16:35

Чемпіон Європи захищав Україну: на фронті загинув знаменитий спортсмен-важкоатлет

16:31

Важливий партнер України раптом "заспівав" про "мир" із Путіним

16:25

Коли і як правильно обрізати лаванду: секрети, які забезпечать рясне цвітіння

Реклама
15:39

Київстар ТБ транслюватиме "Євробачення-2024" у вільному доступі

15:35

Що не можна робити у Світлий вівторок: 3 заборони, які вбережуть від біди

15:35

Як відбілити старий тюль від сірості та жовтизни: бабусин спосіб, про який забули

15:30

Угорський віце-прем'єр відмовився видавати Києву українських чоловіків

15:29

Справжня сім'я: який зараз вигляд мають діти-актори з фільму "Місіс Даутфайр"

15:26

Урожай можна врятувати: чим полити часник, коли жовтіє листя

14:57

Військовий катер РФ у Криму злетів у повітря: у ГУР розкрили деталі спецоперації

14:53

В Україні розпочнуть велике виробництво зброї: Камишін розкрив деталі

14:49

Росіяни націлились на 2 великі міста: Сирський повідомив про важливі рішення

14:24

Багато хто сушив одяг неправильно: де категорично не можна розвішувати речі

14:11

Є передумови: Братчук розповів про розширення "сірої зони" на лівому березі Дніпра

Реклама
14:09

Тягне як магнітом: експерти назвали найпоширенішу помилку, яка приваблює слимаків

14:02

Ворог атакував ЗСУ у Кринках та намагається захопити острів Нестрига

13:41

РФ обрала нові цілі: у ЗСУ назвали, куди ворог масовано вдарить ракетами

13:18

Написано в Біблії: священник розповів, чи є куріння гріхом - відповідь здивуєВідео

13:15

Тоня Матвієнко зізналася, де зараз і чим займається її старша донька

13:00

Як обманюють супермаркети з овочами: експерт попередила про хитрий трюк

12:43

Який одяг робить жінку молодшою: шість природних трюків на кожен день

12:41

Штурмовиків РФ "перемололи" разом із танками: у ворога максимальні втрати на півдні

12:39

Спокуса Великим шлемом: рецензія на фільм "Суперники"

12:37

Знищення мосту під Часовим Яром: у ЗСУ розповіли про важку ситуацію на фронті

12:32

Як відбілити брудні шви між плиткою за 5 хвилин: знадобляться два копійчані засоби

12:10

Лавров висунув умову для мирних переговорів з Україною

11:48

Киян попередили про небезпеку: на місто насувається гроза

11:43

Церковне свято 7 травня: що категорично заборонено робити у Світлий вівторок

11:30

Путін пішов на ядерний шантаж: погрожує Заходу ударами з повітря і з моря

11:27

Відчувають себе вільно: астролог назвала знак зодіаку, що зраджує найчастіше

11:25

Що ніколи не варто робити під час косіння газону: садівник назвав поширені помилки

10:48

Обманюю її: Лорак зізналася, як вчинила з донькою і ледь не знепритомніла

10:46

Допоможе відтіснити РФ: Шмигаль назвав умову перекидання західних військ в Україну

10:29

Морський дрон ГУР вразив російський катер в окупованому КримуВідео

Реклама
10:18

Вулиця знищена одним ударом: РФ вперше застосувала в Україні надпотужну зброюФото

10:07

Назавжди забудете про мозолі: що робити, якщо натирає взуття

09:44

Крутять, як захочуть: 4 знаки зодіаку, які вважаються найбільшими маніпуляторами

09:35

Війна Росії проти України може закінчитись за 5 хвилин: у Польщі назвали умову

09:28

Штати можуть втрутитися в конфлікт, якщо Україна "впаде" - конгресмен США

09:25

Катя Осадча поділилася теплими фото зі своїми синами

09:03

РФ завдала масованого удару по Сумах: 3 райони області залишились без світла

09:00

Наступ під Куп'янськом і "мрії" про Харків: які плани у Росії у регіоні

08:48

Байден може знятися з виборів у США: у Spiegel дізналися, хто його замінить

08:47

Гороскоп на завтра 7 травня: Дівам - шалена удача, Близнюкам - відверта розмова

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти