Важливий партнер України раптом "заспівав" про "мир" із Путіним

Італія допомагає Україні зброєю та гуманітарною допомогою.

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В Італії зробили нову заяву щодо України та Росії / Колаж Главреда. Фото: pixabay

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який і до цього вирізнявся двозначною позицією щодо України та Росії, знову видав пропозицію про "мир" з Москвою всупереч веденню нею запеклої агресії.

Як пише Reuters, Крозетто, коментуючи ситуацію в Україні італійським ЗМІ, заявив про "провал" санкцій проти РФ, закликавши Захід докласти більше зусиль для пошуку дипломатичного рішення з Путіним.

"Замість цього... єдиний спосіб вирішити цю кризу (війну РФ проти України, - Главред) - залучити всіх, спочатку для перемир'я, потім - для миру", - сказав Крозетто. відео дня

На заперечення журналіста, що Путін не виявив готовності до переговорів, Крозетто відповів: "Це гарний привід для нас намагатися ще більше".

"Ми не повинні відмовлятися від будь-якого шляху дипломатії, яким би вузьким він не був", - додав італійський міністр.

При цьому Крозетто підтримує подальшу військову допомогу Україні - заради отримання "більшого часу", щоб домогтися перемир'я.

Окремо міністр оборони Італії сказав, що окупація Росією Києва "неминуче призведе до зіткнення з іншими країнами, які не допустять російські танки на своїх кордонах".

Агентство нагадує, що торік Крозетто критикував український контрнаступ, стверджуючи, що спілкувався з цього приводу із Зеленським, але той його "не послухав".

Переговори з Росією - ризики замороження війни

Раніше колишній командувач Сухопутних сил США генерал-лейтенант Бен Годжес підкреслював, що єдиним результатом замороження стане відкладення на деякий час наступного кроку РФ. Крім того, на його думку, лише українці мають вирішувати своє майбутнє, все залежить від України.

Путін неодноразово порушував питання так званих переговорів з Україною, але з суттєвим нюансом - тільки на умовах Москви, зокрема узаконенням окупованих територій за Росією.

Зараз Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала".

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить переговори з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ має затвердити ініціативу як базовий план закінчення війни.

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