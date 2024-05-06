Вогняне серце у небі над Сумщиною: унікальне відео знищення 'Шахеда'

Українські прикордонники знищили ворожий "Шахед" і в небі утворився спалах у вигляді вогняного серця.

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В небі над Сумщиною з'явилось вогняне серце після збиття "Шахеда" / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скріншот з відео

Російські окупанти в ніч на 6 травня атакували Сумську область "Шахедами". Українським силам вдалося знищити 12 безпілотників із 13-ти. Під час знищення одного такого дрона у небі утворився незвичний вибух. Унікальне відео вже розлетілось у Мережі.

Українські прикордонники знищили ударний беспілотник. Від влучання "Шахед" розвалився на багато частин, а у небі утворилося справжнє серце з вогню. Вони змогли зняти на відео цей унікальний момент.

"Після збиття прикордонниками на Сумщині ударного БпЛА "Shahed-136/131" у нічному небі утворилося вогняне серце", - пишуть прикордонники. відео дня

Дивіться відео збиття "Шахеда" над Сумською областю:

В небі над Сумщиною з'явилось вогняне серце після збиття "Шахеда" / фото: скріншот

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що таке дрон Shahed / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - наслідки для енергетики

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов попередив про можливу загрозу нового масованого удару російських окупантів по Україні, пов'язуючи це з можливим новим наступом країни-агресора.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що російські окупанти відновили тактику масованих ракетних ударів по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури в Україні, причому це відбувається не під час опалювального сезону, а в умовно теплу пору року. Ця зміна стратегії може бути пов'язана з політичною та економічною ситуацією.

Військовий експерт і полковник запасу Петро Черник також попередив про ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні, наголошуючи, що найближчим часом Росія може нанести нові масовані удари. Він також зазначив, що перед РФ стоять три сакральні дати, коли може виникнути загроза ракетних обстрілів: Воскресіння Христове, інавгурація Путіна і 9 травня.

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