У Кривому Розі прогриміли вибухи: що відомо

Глава Криворізького району Євген Ситниченко повідомив, що в місті успішно відпрацювала ППО.

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У Кривому Розі успішно відпрацювала ППО / Колаж : Главред, фото: depositphotos.com, t.me/kpszsu

У суботу, 2 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровській області прогриміли вибухи. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу в області.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул заспокоїв громадян.

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"Щодо вибухів. Все нормально. Конкретика пізніше", - написав він у Telegram.

Пізніше глава Криворізького району Євген Ситниченко повідомив, що в місті успішно відпрацювала ППО.

Ракетні удари РФ по Україні

Вночі 28 серпня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку у низці областей. Російські окупанти вдарили по Полтавській області та Кривому Рогу.

Глава пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти економлять ракети, щоб взимку влаштувати масовані удари по Україні. РФ битиме по енергетичних об'єктах, адже вони досі є пріоритетними цілями для неї.

Зима в Україні буде складною, буде чимало проблем. Причиною цих проблем буде "божевільний Путін". Про це заявив Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

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