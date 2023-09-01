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Окупанти вдарили "Калібром" по підприємству на Вінничині: є постраждалі

Анна Ярославська
1 вересня 2023, 11:44 оновлено 1 вересня, 11:48
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Ракети росіяни запустили з акваторії Чорного моря. Один "Калібр" вдалося знищити, інша ракета влучила в одне з приватних підприємств.
Ракета Калібр, ракетний удар
РФ завдала по Україні удару ракетами "Калібр" / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

У ніч на 1 вересня російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети "Калібр". Одна з них влучила у підприємство у Вінницькій області.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що "Калібри" росіяни запустили з акваторії Чорного моря, зокрема з Феодосійського району.

Одну ракету вдалося знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств Вінницької області.

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"Пошкоджено майно, приватні автомобілі, постраждалим надається допомога", - йдеться у повідомленні.

"Приліт" підтвердили на сайті Калинівської міської ради.

"В результаті падіння осколків ракет є поранені, пошкоджений цивільний автотранспорт і цивільні будівлі. Міський голова та відповідні служби працюють на місці, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Суспільне пише з посиланням на джерела, що в результаті влучання ворожого снаряда поранення отримали вісім осіб. Вони постраждали від осколків скла, яке було вибито вибуховою хвилею.

Ракетні удари РФ по Україні

Вночі 30 серпня російські окупанти атакували об'єкт інфраструктури у Житомирській області. В результаті падіння уламків збитого дрона виникла пожежа.

У ніч на 30 серпня в Києві пролунали вибухи. У міській адміністрації повідомили про роботу сил ППО. Двоє людей загинули, ще троє - постраждали внаслідок падіння уламків збитих російських ракет.

Тієї ж ночі РФ атакувала ракетами Одесу і область, були чутні звуки вибухів. Окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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