РФ застосувала нову тактику: вночі окупанти вдарили по Кривому Рогу та Полтавщині

На Полтавщині є влучання у промисловий об'єкт, є жертви та постраждалі. У Кривому Розі зруйновано два дачні будинки.

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Вночі в Україні звучала повітряна тривога / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Вночі 28 серпня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку у низці областей. Російські окупанти вдарили по Полтавській області та Кривому Рогу.

Як повідомив вранці у понеділок голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, на Полтавщині є влучання у промисловий об'єкт.

Пізніше Лунін уточнив, що внаслідок ворожої атаки повністю зруйновано виробничий цех. Двоє людей загинули, ще двоє - доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями. Про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив деталі атаки РФ на Полтавщину.

"Росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району Полтавської області. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Наразі відомо про загибель двох людей та 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну", - написав він у Telegram.

Внаслідок удару РФ виникло загоряння приміщення олійниці / Фото: t.me/ermaka2022

Наслідки ракетного удару по Полтавщині / Фото: t.me/ermaka2022

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вдарила ракетами по Кривому Рогу.

"Зруйновано два дачні будинки. Ще 5 - понівечені. Загорілася господарська споруда", - написав він.

Також, за словами Лисака, агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Ввечері окупанти вдарили по Марганецькій громаді, вночі - по Мировській. Пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: Telegram

РФ застосовує тактику "блукаючих" ракет

Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що російські окупанти минулої ночі застосували під час ракетної атаки "Калібри". Причому РФ застосовувала тактику, схожу з ударом, який був завданий добою раніше - тоді повітряні цілі противника часто маневрували. Це може пояснюватися дефіцитом ракет у загарбників.

За словами Гуменюк, у ніч на 28 серпня РФ знову запускала помилкові цілі. Їх кількість була такою ж, як і справжніх ракет.

"Цього разу теж тактика була використана приблизно така сама: з блуканням ракет, зі спробою обійти маршрути й можливі місця ураження", - сказала вона.

Що кажуть у Повітряних силах

Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав по Україні удару ракетами морського та повітряного базування.

Чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.

Також було застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Як повідомили у Повітряних силах, у результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:

дві крилаті ракети "Калібр";

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Вночі знищено 4 російські ракети / Фото: t.me/kpszsu

Ракетні удари РФ по Україні

Вночі 27 серпня по всій Україні лунала повітряна тривога через запуск ракет країни-агресора Росії. У Київській області через падіння уламків ракети пошкоджено 10 приватних будинків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про особливості ракетного удару РФ по Україні в ніч на 27 серпня. За його словами, ракети Х-101, які запускали окупанти, вважаються складною метою для ППО, але українські засоби можуть їх збивати. Ці ракети розвертаються на 180 градусів і летять в інший бік.

У ніч на 24 серпня Росія атакувала місто Дніпро. Вибухи прогриміли близько 02:30.

Одну з ракет збили українські воїни з Повітряного командування "Схід", проте було і влучання. Постраждали 7 осіб.

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