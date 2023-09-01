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РФ накопичує ракети: українцям назвали ймовірні цілі масованих ударів окупантів

Олексій Тесля
1 вересня 2023, 21:53 оновлено 1 вересня, 21:59
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Окупанти РФ зайняті накопиченням ракетного озброєння, підкреслила Наталія Гуменюк.
Гуменюк, ракета
Наталія Гуменюк розповіла про загрозу ракетного удару / колаж Главред, скріншоти з відео

Російські окупанти економлять ракети, щоб взимку влаштувати масовані удари по Україні, заявила глава прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Росія битиме по енергетичних об'єктах, адже вони досі є пріоритетними цілями для неї, підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми зараз спостерігаємо той факт, що вони фактично накопичують ракетне озброєння. Тому що всім очевидно, що останні атаки більш економні", - зазначила керівник прес-центру.

відео дня

Гуменюк додала, що зміна тактики під час обстрілів, яка відбувається зараз, має на меті знайти прогалини в українській ППО.

Раніше експерт назвав ймовірні цілі і терміни атак РФ. Окупанти РФ можуть завдавати нових ударів по Україні, не виключив Андрій Закревський.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз, чим і коли РФ може бити по Україні. Потенціал у ворога для здійснення обстрілу є, попередив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області. Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієїз дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.

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війна Росії та України ракетний удар Наталія Гуменюк
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