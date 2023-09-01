РФ накопичує ракети: українцям назвали ймовірні цілі масованих ударів окупантів

Російські окупанти економлять ракети, щоб взимку влаштувати масовані удари по Україні, заявила глава прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
Росія битиме по енергетичних об'єктах, адже вони досі є пріоритетними цілями для неї, підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону.
"Ми зараз спостерігаємо той факт, що вони фактично накопичують ракетне озброєння. Тому що всім очевидно, що останні атаки більш економні", - зазначила керівник прес-центру.
Гуменюк додала, що зміна тактики під час обстрілів, яка відбувається зараз, має на меті знайти прогалини в українській ППО.
Раніше експерт назвав ймовірні цілі і терміни атак РФ. Окупанти РФ можуть завдавати нових ударів по Україні, не виключив Андрій Закревський.
Нагадаємо, раніше з'явився прогноз, чим і коли РФ може бити по Україні. Потенціал у ворога для здійснення обстрілу є, попередив Олександр Коваленко.
Нагадаємо, раніше вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області. Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієїз дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.
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