'Аварійний стан': експерт розповів, чи готуватися українцям до блекауту восени

Українська енергетична система перебуває в аварійному стані через пошкодження і руйнування, наголосив експерт.

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Експерт розповів про планові відключення електроенергії в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

В інтервʼю Главреду директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, чого чекати взимку чи варто готуватися до практики планових відключень та до системних аварій.

За словами Омельченка, українська енергетична система перебуває в аварійному стані через пошкодження і руйнування. Відновити її до рівня, який був до широкомасштабного вторгнення, не вдасться, тому що для цього потрібно дуже багато часу і грошей.

"Дійсно, можна сказати, що планові відключення будуть через дефіцит потужності, який очікується на рівні 2-3 гігаватт в окремі години. Тобто не постійно, а в окремий період часу, під час найбільших морозів. Такий дефіцит може компенсуватися насамперед імпортом електричної енергії - сьогодні ми маємо можливість імпортувати 1,2 гігавата, чим ми можемо покрити можливий дефіцит приблизно на 40 відсотків", - пояснив експерт.

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Він вважає, що іншу частину дефіциту не можна буде покрити, щоб зберегти енергетичну систему - необхідно буде переходити до планових відключень. Але це не означає, що їх буде більше, ніж минулого року.

"Я сподіваюся, що їх буде менше, а ризики блекауту взагалі набагато менші, ніж торік. Тому що, по-перше, в нас на порядок покращилася система ППО, а по-друге, енергетики вже перелаштувалися та мають досвід дій у критичній ситуації. Тому сьогодні найбільш важливо - забезпечити роботу якомога більшої кількості потужностей. І тут найбільший потенціал у державної компанії "Центренерго", які можуть задіяти більше потужностей вугільних, газомазутних блоків. Але для цього їм потрібно пришвидшити ремонтну кампанію, везти більше вугілля", - наголосив Омельченко.

Хоча експерт додав, що існує дефіцит не лише звичайних потужностей, а й маневрових. Тому доцільно закупити газові генератори і налаштувати їх в газотранспортній системі (ГТСУ).

"За рахунок цього зможемо отримати додаткових 600-700 мегават балансуючих потужностей, що теж було б непогано. На жаль, поки що Міненерго цим не займається, хоча потрібно це робити терміново, допоки ще є час", - додав він.

Ракетна атака РФ по Україні 30 серпня

Нагадаємо, що РФ атакувала дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв і постраждалих немає.

Країна-агресорка Росія вночі 30 серпня атакувала Київ ракетами - загинули дві людини. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі уламки ракет впали на дах торгового приміщення, спалахнула пожежа.

Також цю ніч в Одесі лунали вибухи. Російські окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Близько третьої години ночі повідомили про ракетну небезпеку для й закликали одеситів пройти в укриття.

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