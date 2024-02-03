У Кривому Розі - аварійні відключення світла, можливі перебої зі зв'язком через атаку дронів

Російські окупанти в ніч на 3 лютого атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області дронами-камікадзе. Один з ударів припав на об'єкт енергетики. У місті запроваджують аварійні вимкнення світла, можливі перебої і зі зв'язком.
"Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, який був минулого року під час блекаутів). Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай", - повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Крім того, частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори.
"Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком. Нагадую всім, що в нас створено 213 "Пунктів незламності" - там є електрика, тепло і все необхідне", - додав Вілкул.
Нічна атака дронів
Як повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 14 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Дев'ять дронів вдалося збити.
У Дніпропетровській області РФ атакувала Криворіжжя. Знищено п'ять безпілотників, але є і "прильоти".
Виникли дві пожежі. Без світла в районі залишилися близько 15 тисяч осіб.
Також без електроенергії дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують теплом 43 тисячі абонентів.
У місті частково знеструмлено швидкісний трамвай. Деякі сім'ї залишилися без водопостачання.
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