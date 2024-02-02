РФ б'є балістикою і дронами: у ЗСУ назвали цілі масованих ударів ворога

Окупанти перебувають у пошуку нової тактики, за допомогою якої збираються атакувати Україну.

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РФ влаштовує енергетичний терор в Україні / Міноборони РФ

Під час повітряних ударів РФ по Україні пріоритетом окупантів є об'єкти критичної інфраструктури, заявила глава об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південного Наталія Гуменюк.

Як підкреслила вона в ефірі телемарафону, енергетичний терор з боку противника не зупинявся.

"Не дивлячись на те, що в нас зараз на півдні України досить помірна зима, ворог все одно не припиняє енергетичний терор. Об'єкти критичної інфраструктури залишаються для нього пріоритетом", - зазначила представниця ОК Південь.

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За її словами, окупанти перебувають у пошуку нової тактики, за допомогою якої і збираються атакувати Україну.

"Зокрема, наша бойова робота, приміром, по лівобережжю Херсонщини, призвела до втрати чергового пункту боєпостачання. У зв'язку з цим бачимо зниження кількості артилерійських обстрілів. Росіяни починають шукати інші способи, якими можуть завдати ударів по наших потужностях", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

РФ стала частіше застосовувати балістику

Зі свого боку речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що російські війська стали частіше атакувати Україну балістикою.

"Противник частіше застосовує ракети, які летять за балістичною траєкторією. Це "Іскандер-М", аеробалістичні ракети "Кинджал", "Х-22" і зенітні керовані ракети С-300", - розповів він.

Представник ЗСУ зазначив, що росіяни розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів-камікадзе Shahed-136 і крилатих ракет.

"Тому ворог вдається до застосування балістики, яку можуть збивати тільки спеціальні засоби, а їх у нас не так багато", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Нагадаємо, в ніч на 2 лютого 2024 року противник атакував Україну за допомогою 24 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Удар був спрямований по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА в межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

У ніч на 30 січня 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 35 ударних дронів Shahed-136/131 і двох зенітних керованих ракет С-300.

Сили ППО знищили 15 ворожих БПЛА в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

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