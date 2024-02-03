Нічна атака дронів РФ: без світла і тепла залишилися десятки тисяч людей на Криворіжжі

Значну частину "шахедів" ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Знищено п'ять безпілотників, але є й "прильоти".

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РФ атакувала дронами Криворіжжя / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 3 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 14 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" і двох керованих авіаційних ракет Х-59.

Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України знищили 9 ворожих дронів у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

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Вночі було знищено 9 ударних ворожих дронів / t.me/kpszsu

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що РФ атакувала дронами Криворіжжя. Знищено п'ять безпілотників, але є і "прильоти".

Виникли дві пожежі. Без світла в районі залишилися близько 15 тисяч осіб.

Також без електроенергії дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують теплом 43 тисячі абонентів.

У місті частково знеструмлено швидкісний трамвай. Деякі родини залишилися без водопостачання.

"Нікопольщину цієї ночі агресор обстріляв з артилерії. Пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, лінію електропередач. Повсюди обійшлося без загиблих і постраждалих", - додав Лисак.

Наслідки атаки РФ / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки РФ / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Тим часом у Силах оборони Півдня повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони знищили два дрони в небі над Одещиною та Миколаївщиною. "Прильотів", руйнувань і постраждалих не зафіксовано.

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 лютого російські окупанти атакували Україну дронами. У Кропивницькому та Кривому Розі було чути звуки вибухів.

У результаті атаки РФ пошкоджено підстанцію Укренерго. У Кривому Розі було знеструмлено понад 40 тис. абонентів. Зокрема, дві шахти. Під землею залишилося понад 100 робітників.

У ніч на 31 січня 2024 року російські окупанти атакували Україну дронами - із двадцяти ворожих "Шахедів" силам ППО вдалося збити 14 у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

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