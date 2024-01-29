Засідка ЗСУ і "море" вогню: під Куп'янськом бронеколону РФ спалили ПТКРами й дронами

Розгром ворожої колони є частиною щоденної роботи 2-го батальйону 30-ї мехбригади ЗСУ.

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Під Куп'янськом ЗСУ спалили бронеколону РФ / Колаж: Главред, Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, скріншот

Українські захисники під час одного з боїв у районі Синьківки на Куп'янському напрямку Харківської області знищили бронеколону російський окупантів, яка штурмувала позиції ЗСУ.

Ворожі сили розгромила 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького у взаємодії з військовими 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, йдеться в матеріалі Wall Street Journal.

"Ця засідка демонструє, як Україна тримає лінію [фронту]", - пишуть американські журналісти.

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Зазначається, що чотири російські танки і БМП рухалися вузьким шляхом крізь мінне поле і потрапили в засідку, влаштовану українськими захисниками.

"А потім удар завдали українці. Протитанкова ракета влучила в першу машину. Незважаючи на це, залишки колони все одно продовжували наступати. Коли вони вирішили повернутися назад, було вже пізно", - пишуть журналісти.

Уточнюється, що український дрон скинув вибухівку на останню машину, заблокувавши відхід двох уцілілих ворожих бронемашин.

"[Російська] піхота вискочила з [підбитої] техніки, намагаючись дістатися до купки голих дерев - мізерного укриття від вибухівки, яку скидали [українські] дрони. Відчайдушно маневруючи, щоб бігти, дві вцілілі машини підірвалися на мінах. Навколо них сипалися касетні боєприпаси", - описують хід бою автори матеріалу.

Уточнюється, що бій стався в останні дні грудня 2023 року, проте подібні епізоди трапляються на цьому напрямку постійно.

Що кажуть у ЗСУ

Підкреслюється, що розгром ворожої колони є частиною щоденної роботи 2-го батальйону 30-ї механізованої бригади ЗСУ.

"Ми були готові", - цитує видання командира підрозділу ЗСУ, який спостерігав за боєм із бункера неподалік.

У матеріалі резюмується, що цей батальйон ЗСУ "відбиває щоденні атаки, подібні до цієї, відтоді як російські війська перейшли в наступ [на Куп'янському напрямку] минулої осені".

Станом на кінець січня 2024 року окупанти "поки що мало просунулися до своєї мети - захоплення Синьківки, що наблизило б їх до міста Куп'янськ", додали журналісти.

Раніше повідомлялося про наступ військ РФ під Куп'янськом. Росія постійно намагатиметься взяти реванш у Харківській області, оскільки "друга армія світу" жахливо програла бій за Харків, зазначив Іван Тимочко.

Росіяни захопили село на Харківщині та досягли успіху в районі Куп'янська, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з оцінками американців, окупанти взяли населений пункт Крохмальне. Також вони припустили, що загарбники можуть просунутися на лінії Сватове-Куп'янськ-Кременна.

У ЗСУ підтвердили відступ із села Крохмальне. Представник військ Володимир Фітьо сказав, що окупанти зруйнували позиції в населеному пункті, тому було ухвалено рішення відвести війська.

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