У Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки області

Влада готова провести евакуацію і доставити гуманітарну допомогу в найбільш постраждалі райони.
На півночі Київської області та в містах і населених пунктах біля столиці тривають бойові дії. Вони як і раніше залишаються найнебезпечнішими напрямками області.
Про це повідомляє голова Київської ОДА Олексій Кулеба.
Відзначається, що окупанти продовжують накопичувати техніку і обстрілювати житлові будинки і критичну інфраструктуру.
Кулеба також підкреслив, що по всій Київщині йде боротьба з диверсійно-розвідувальними групами. Також можливі постійні повітряної тривоги по всій області.
Найбільш небезпечні напрямки:
- Житомирська траса;
- Буча-Ірпінь-Гостомель;
- Макарів;
- північ Вишгородського району.
"Обласна і місцева влада готова провести евакуацію людей і доставку гуманітарної допомоги в найважчих напрямках, як тільки буде оголошено режим тиші. Гуманітарна допомога попрямує в усі 7 районів Київської області", - йдеться в повідомленні.
Також Главред повідомляв, що окупанти обстрілюють мирних жителів Ірпеня під Києвом, які намагаються покинути місто, тікаючи від бойових дій.
Читайте також:
- Ракетний удар по Житомирщині: 40 будинків зруйновані, є жертви
- "Тиск на персонал АЕС" - Запорізька АЕС залишається під контролем окупантів
- "Орки лізуть знову": окупанти атакують танками Миколаїв
- Зрадники України отримали по заслугах-ЗСУ розбили групу військових які перейшли на сторну РФ в 2014