У Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки області

Буча, Київська область / Фото Reuters

На півночі Київської області та в містах і населених пунктах біля столиці тривають бойові дії. Вони як і раніше залишаються найнебезпечнішими напрямками області.

Про це повідомляє голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

Відзначається, що окупанти продовжують накопичувати техніку і обстрілювати житлові будинки і критичну інфраструктуру.

Кулеба також підкреслив, що по всій Київщині йде боротьба з диверсійно-розвідувальними групами. Також можливі постійні повітряної тривоги по всій області.

Найбільш небезпечні напрямки:

Реклама

Житомирська траса;

Буча-Ірпінь-Гостомель;

Макарів;

північ Вишгородського району.

"Обласна і місцева влада готова провести евакуацію людей і доставку гуманітарної допомоги в найважчих напрямках, як тільки буде оголошено режим тиші. Гуманітарна допомога попрямує в усі 7 районів Київської області", - йдеться в повідомленні.

Також Главред повідомляв, що окупанти обстрілюють мирних жителів Ірпеня під Києвом, які намагаються покинути місто, тікаючи від бойових дій.

Читайте також: