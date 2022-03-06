Зрадники України отримали по заслугах - ЗСУ розбили групу військових, які перейшли на сторну РФ в 2014

СБУ / УНІАН

У Службі безпеки України надали докази того, як військові зрадники 2014 року пішли воювати проти України.

Про це повідомляється на сторінці СБУ в Facebook.

Відзначається, що під Миколаєвом українськими силовиками була розбита батальйонно-тактична група окупантів. І велика частина її складу - це військові зрадники, які перейшли на бік РФ в Криму.

З того моменту в СБУ склали список імен і чекали години, коли їм випаде можливість покарати зрадників.

"Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності-сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну. Крім того, СБУ захопило документи військових РФ. У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-карти та особисті документи російських загарбників. Список тих, кого чекає правосуддя СБУ, поповнився. Докладаємо всіх зусиль, щоб всі вони були покарані!", - наголошується в повідомленні.

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Раніше Главред писав, що в розвідці оприлюднили список льотчиків-рашистів, які бомблять мирне населення України.

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