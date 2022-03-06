Росіяни розстрілюють мирних жителів, які тікають з Ірпеня: загинула ціла сім'я

Місцеві жителі Ірпеня тікають після обстрілу окупантами єдиного шляху евакуації з міста/ Reuters

Російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють мирних жителів Ірпеня під Києвом, які намагаються покинути місто, тікаючи від бойових дій.

Під мінометним вогнем загинула родина, повідомив журналіст Андрій Дубчак у Facebook.

"Росіяни цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту, через який люди намагаються залишити Ірпінь. Годину тому на моїх очах загинула родина. Дівчинка, хлопець, мама. Чоловік отримав дуже серйозні поранення", – написав журналіст.

Як розповів в ефірі кореспондент ТСН Олександр Моторний, окупанти цілеспрямовано б’ють із мінометів 122 калібру по мосту в Ірпені. За його словами, люди одразу почали ховатися, проте там було багато дітей і літніх людей. Військові та бійці тероборони намагалися брати їх на руки і переносити.

"З перервами у хвилини 2-3 пролунали щонайменше півтора десятки мінометних залпів. На жаль, з пів години тому одна з мін впала там, де були люди – вони вже перейшли на той момент переправу і загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей", – розповів Моторний.

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Тих людей, який намагаються виїхати автомобілями, журналіст закликає не їхати в напрямку Стоянки через смертельну небезпеку. Він зазначає, що низку авто, які рухалися з Ірпеня, окупанти уже обстріляли, є поранені.

Журналіст наголосив, що загарбники стріляють по цивільних без розбору і без жалю, і нагадав про розстріляних напередодні трьох волонтерів з Бучі, що теж рухалися автівкою.

Нагадаємо, колона окупантів, що прямувала до Ірпеня Київської області, вдень 5 березня була розбита ударом Збройних сил України.

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