"Орки лізуть знову": окупанти атакують танками Миколаїв

Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім заявив, що російські військові наступають з боку пивзаводу і закликав усіх бути обережними.
Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що російські окупанти атакують танками Миколаїв.
"Орки лізуть знову. З боку пивзаводу (Кульбакіно) атака танків", - написав Кім у Telegram.
За його словами, Збройні Сили України і окупанти вступили в бій. Кім закликав людей бути обережними.
Як повідомляв Главред, раніше Віталій Кім заявив, що у російських окупантів "немає ресурсу", щоби займати українські міста.
5 березня російські окупанти вдарили по українських позиціях біля Миколаєва з реактивної системи залпового вогню Смерч. Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що всі три удари були повз. Три людини отримали поранення.
ЗСУ у відповідь здійснили один залп. У підсумку - 300 поранених і 70 загиблих російських загарбників.
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