"Орки лізуть знову": окупанти атакують танками Миколаїв

Війська Росії атакують Миколаїв / Фото Reuters

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що російські окупанти атакують танками Миколаїв.

"Орки лізуть знову. З боку пивзаводу (Кульбакіно) атака танків", - написав Кім у Telegram.

За його словами, Збройні Сили України і окупанти вступили в бій. Кім закликав людей бути обережними.

Як повідомляв Главред, раніше Віталій Кім заявив, що у російських окупантів "немає ресурсу", щоби займати українські міста.

5 березня російські окупанти вдарили по українських позиціях біля Миколаєва з реактивної системи залпового вогню Смерч. Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що всі три удари були повз. Три людини отримали поранення.

ЗСУ у відповідь здійснили один залп. У підсумку - 300 поранених і 70 загиблих російських загарбників.

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