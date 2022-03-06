Ракетний удар по Житомирщині: 40 будинків зруйновані, є жертви

Розбомблений приватний сектор міста Овруч Житомирської області 6 березня 2022 / t.me/dsns_telegram

У Житомирській області ворогом було здійснено бомбардування кількох міст.

За даними ДСНС ракетний удар був здійснений по приватному сектору міста Коростень. 10 житлових будинків були зруйновані, сталося загоряння ще одного. Загинула одна людина, поранені двоє. З-під уламків вдалося врятувати 5 дітей.

Також був атакований приватний сектор міста Овруч Житомирської області. 30 приватних житлових будинків були зруйновані, 5 з них - повністю.

На щастя, жертв і постраждалих в Овручі немає.

Нагадаємо, раніше серйозний обстріл Житомира стався ввечері 1 березня – тоді російські війська вдарили по спальних районах міста. В результаті загинули 2 людини, ще 16 – постраждали, серед них 6 дітей.

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Також у Житомирі окупанти розбомбили школу.

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