"Тиск на персонал АЕС" - Запорізька АЕС залишається під контролем окупантів

Запорізька АЕС / УНІАН

Російські окупанти вийшли з Енергодару Запорізької області, проте все ще тримають під контролем Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію України.

Про це передають у Державній інспекції ядерного регулювання. Відзначається, що на даний момент в роботі знаходяться 2 енергоблоки станції, один блок на ремонті, інші припинені.

Оперативний персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно з вимогами експлуатаційної документації.

Підкреслюється, що автоматична система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану працюють у штатному режимі. Змін радіаційного фону не спостерігається.

"Присутність на території Запорізької АЕС та Енергодар озброєних ворожих військових та важкої техніки поблизу АЕС чинить психологічний тиск як на персонал АЕС, так і на населення. У місті перебої з мобільним зв'язком більшість інтернет-провайдерів не працюють, складності з продуктами харчування. Все це негативно впливає на моральний стан персоналу і істотно впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС", - наголошується в повідомленні.

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Раніше писав Главред, що кадирівці обстріляли Запорізьку АЕС вночі 4 березня і вбили кілька співробітників станції.

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