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Блекаут закінчується: в усі області України подали електрику - ОП

24 листопада 2022, 15:30

В Україні ще триває підключення до електрики деяких побутових споживачів.

Тимошенко, лампочка
У всіх областях з'явилася Електрика / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти обстріляли ракетами українські об'єкти критичної інфраструктури. В результаті цього в Україні стався блекаут. Однак енергетикам вдалося повернути електрику в усі області країни. Про це заявив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що першими до електрики були підключені об'єкти критичній інфраструктурі.

"Електрика подана в усі області України. Перше, що було загоєно - об'єкти критичної інфраструктури. Станом на даний момент поступово триває підключення до мережі побутових споживачів", - зазначив Тимошенко.

Кирило Тимошенко
У всіх областях з'явилася Електрика / скріншот

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, интернет, мобільний зв'язок.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

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війна в Україні вторгнення Росії Кирило Тимошенко ракетний удар відключення світла
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