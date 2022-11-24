"Виконайте вимоги - зупиняться всі можливі страждання": РФ відкрито шантажує Україну

Росія відкрито шантажує Україну / Колаж фото Reuters, УНІАН

У Росії цинічно звинувачують українську владу в тому, що українці змушені сидіти без світла, води і тепла. Таким чином Кремль хоче зняти з себе відповідальність за ракетні удари, які окупанти завдали по території України.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відкрито заявив, що таким терором РФ схиляє Україну до переговорів. Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Росія хоче, щоб Україна "виконала вимоги РФ" і тоді Кремль обіцяє нібито "припинити страждання мирного населення".

"Керівництво України має всі можливості, щоб вивести ситуацію в нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію, виконати вимоги Російської Федерації і зупинити таким чином всі можливі страждання мирного населення", - цинічно сказав Пєсков.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 15 листопада під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 листопада заявив, що ракетні удари, які завдаються по об'єктах інфраструктури України, це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі. Ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - заявив кремлівський чиновник.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що зізнання речника президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України задля схиляння Банкової до переговорів свідчить про те, що РФ діє як держава-терористка.

"Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - сказав Ніколенко.

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