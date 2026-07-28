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У Києві пролунали вибухи: що відомо про нічну атаку РФ

Олексій Тесля
28 липня 2026, 01:34
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Російські війська здійснили чергову атаку на Київ із застосуванням безпілотників.
оператор дрона, шахід
Росія атакує Київ безпілотниками / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

Головне:

  • У Києві в ніч на 28 липня пролунали вибухи
  • РФ влаштувала атаку з використанням безпілотників

Вибухи пролунали в Києві в ніч на 28 липня після оголошення повітряної тривоги через атаку РФ.

Російські війська здійснили чергову атаку на Київ із використанням безпілотників, повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

відео дня

За повідомленнями місцевих ЗМІ, під час повітряної тривоги в столиці було чутно вибухи.

За інформацією військових, у напрямку Києва рухалися реактивні дрони.

Крім того, Київська міська військова адміністрація закликала мешканців негайно сховатися в укриття після оголошення повітряної тривоги.

Через кілька хвилин у місті пролунали перші вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Подробиці атаки РФ

Повітряну тривогу в Києві оголосили вночі, а незабаром після цього Повітряні сили ЗСУ попередили, що до столиці з південного напрямку наближаються реактивні безпілотники.

До цього, за даними військових, дрони увійшли в повітряний простір Київської області з боку Черкаської області та рухалися в напрямку Ржищева та/або Обухова.

У Києві пролунали вибухи: що відомо про нічну атаку РФ
/ Главред

Жданов попередив про нову загрозу: які міста перебувають у зоні ризику

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія працює над збільшенням дальності застосування FPV-дронів, що потенційно може розширити зону загрози далеко за межі лінії фронту.

За його словами, завдяки використанню спеціальних ретрансляторів такі безпілотники можуть отримати значно більший радіус керування. У результаті під можливим ударом у перспективі можуть опинитися великі міста, зокрема Київ та Дніпро.

"В принципі, вони можуть долетіти навіть до Києва. Якщо ретранслятор забезпечує керування базовим дроном на відстані 200 кілометрів, а FPV ще відлітає від нього на 10–20 кілометрів, то глибина ураження виходить дуже значною", - пояснив експерт.

Водночас Жданов зазначив, що для масштабного застосування подібних технологій Росії доведеться вирішити низку завдань: забезпечити масове виробництво безпілотників і підготувати необхідну кількість фахівців для їхнього керування.

Як писав Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. У результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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