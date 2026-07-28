РФ зможе масовано бити дронами по заходу України: "Флеш" назвав умову

Нові версії безпілотників РФ оснащуються камерами та технологіями виявлення цілей, попередив Сергій Бескрестнов.

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Сергій Бескрестнов оцінив ймовірність посилення ударів дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, facebook.com/Serhii.Flash

Найважливіше із заяв Бескрестнова:

Дрони РФ можуть долітати до Львівщини та Волині

Росія вдосконалює тактику застосування дронів

Російські ударні безпілотники наразі не здатні ефективно досягати західних регіонів України через відсутність діючих ретрансляторів на території Білорусі.

Про це "Телеграфу" розповів радник президента України Сергій Бескрестнов ("Флеш").

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За словами експерта, ситуація може змінитися, якщо Білорусь дозволить використовувати такі засоби зв’язку. У такому разі керовані російські дрони, що застосовують нові методи наведення, зможуть загрожувати не лише прикордонним районам, а й областям на заході України, зокрема Львівщині та Волині.

Бескрестнов зазначив, що наразі російська система керування безпілотниками має обмежений радіус дії, який здебільшого залежить від відстані до лінії фронту та кордону. Однак запуск ретрансляторів здатний значно збільшити територію, на якій можуть діяти такі апарати.

Радник президента також розповів, що Росія вдосконалює тактику застосування дронів, намагаючись обійти українські системи радіоелектронної боротьби. Нові версії безпілотників оснащуються камерами та технологіями захоплення цілей.

За його словами, оператор може візуально виявити об’єкт, активувати режим супроводу, після чого дрон самостійно коригує маршрут і вражає обрану ціль.

"Флеш" вважає, що зміна тактики пов’язана з тим, що масштабні атаки великими групами безпілотників не завжди дають очікуваний результат. Тому російська сторона намагається перейти до більш точкових ударів по важливих об’єктах.

/ Главред

У Києві пояснили зміну позиції Лукашенка щодо війни в Україні

В Офісі президента України звернули увагу на те, що заяви Олександра Лукашенка щодо російської агресії проти України останнім часом стали стриманішими.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк вважає, що нова риторика білоруського лідера може свідчити про спробу Мінська обережніше підходити до питання участі у війні. За його словами, влада Білорусі, ймовірно, оцінює можливі ризики та наслідки, які можуть виникнути у разі подальшого посилення підтримки Росії в цьому конфлікті.

Подоляк зазначив, що зміна тону офіційних заяв може бути пов’язана з усвідомленням того, що більш активне втягнення Білорусі у війну може призвести до серйозних політичних та інших наслідків.

Нагадаємо, раніше майор у відставці Олексій Гетьман зробив важливу заяву щодо можливих заходів у відповідь на цілі в Білорусі. Він підкреслив, що точкові удари по ретрансляторах можуть бути виправдані міжнародними правилами у разі продовження атак, і ця логіка має визначати подальші кроки.

Раніше "Главред" писав про те, що означає ультиматум Зеленського і як відреагувала Білорусь. Експерти пояснили, що чекає на Лукашенка і як непублічно реагує Мінськ.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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