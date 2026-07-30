Серія потужних вибухів у Києві та великих містах: Україна під масованою атакою

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У ніч проти 30 липня російські війська розпочали ракетну атаку по території України. Ворог застосовує балістичні ракети, частина з яких рухалася у напрямку Києва.

Через обстріл вибухи пролунали у столиці, а також у Дніпрі та Кривому Розі. Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

За словами мера Києва Віталія Кличка, російські війська атакують столицю балістичними ракетами. Загроза нових ударів зберігається, тому мешканців закликають залишатися в укриттях.

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Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку подальшого застосування балістичного озброєння та закликали громадян не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Оновлено 03:00. Унаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Станом на 02:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні КМВА.

Оновлено: 01:55. Також вибухи пролунали в районі Вінниці. За інформацією моніторингових каналів, попередньо, російські війська могли застосувати ракети типу "Циркон".

Оновлено 01:52. Також у Святошинському районі столиці зафіксували загоряння на території гаражного кооперативу. Інформація про причини займання та можливі наслідки уточнюється.

Станом на 01:33 Віталій Кличко повідомив про перші наслідки атаки у Києві. За його словами, у Святошинському районі через падіння уламків сталося займання на території нежитлової забудови.

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