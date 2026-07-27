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Росія почала бити по-новому: Ігнат попередив про небезпечну зміну

Юрій Берендій
27 липня 2026, 18:20
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У Повітряних силах фіксують зростання частки "Іскандерів-М", С-400 і "Цирконів".
Росія почала бити по-новому: Ігнат попередив про небезпечну зміну
У Повітряних силах пояснили, чому Росія різко збільшила удари балістикою / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Ворог за тиждень застосував понад 50 балістичних ракет
  • Атаки зміщуються з ночі на ранок і день

Країна-агресорка Росія за минулий тиждень випустила по Україні понад 50 ракет, які летіли балістичною траєкторією. Про зміну тактики ударів по Україні заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнатв ефірі телемарафону.

За словами Ігната, йдеться передусім про "Іскандер-М", С-400 і "Циркони".

відео дня

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що виявлення уламків ракет із маркуванням, яке свідчить про їхнє виготовлення лише кілька тижнів або місяців тому, може вказувати на труднощі Росії з накопиченням значних запасів ракетного озброєння. За його словами, це свідчить про те, що частину ракет окупанти застосовують майже одразу після виробництва.

"Тому що застосовують вони багато ракет, ви бачите, що балістики стає більше у відсотковому співвідношенні. Мається на увазі, що раніше запускали значно більше крилатих ракет, ніж балістичних, зараз балістичних ми бачили за минулий тиждень, здається, понад 50 ракет, які атакують по балістичній траєкторії", - повідомив Ігнат.

Крім того, він наголосив, що додаткові труднощі для російського військово-промислового комплексу створюють далекобійні удари Сил оборони України. За його словами, під атаки потрапляють не лише нафтопереробні підприємства, а й заводи, які використовують унікальні технології для виробництва комплектуючих до ракет.

Речник також зазначив, що російські війська дедалі частіше завдають ракетних ударів по Україні у денний час, що стало ще однією характерною особливістю останніх атак.

"Ворог хоче досягти раптовості, щоб менше було часу на підготовку наших Сил оборони. Це зміна в добу часових рамок, коли всі звикають, що балістика летить, припустимо, вночі, там з 2:00 до 4:00, приблизно такий час найбільший вони використовують, то вже завдаючи ударів зранку там о 9:00 чи о 12:00, звісно, що ворог намагається таким чином досягти певних цілей, саме раптовістю завдання ударів. А так тактика ворога незмінна - вони щодня, як ви бачите, і щоночі атакують "Шахедами", - зазначив речник.

Росія почала бити по-новому: Ігнат попередив про небезпечну зміну
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Як Росія обирає цілі для ракетних ударів по Києву

Промислові майданчики столиці стали однією з ключових категорій цілей, однак удар по території заводу не означає, що там розгорнуто велике військове виробництво. Такий висновок зробив військовий фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник президента з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram-каналі.

"Цього разу Росія завдавала ударів по підприємствах Києва, відомих ще з часів СРСР. Куди саме влучили ракети, я не можу сказати, хоча вони й самі побачать усе зі своїх розвідувальних супутників", - зазначив Бескрестнов.

Критично важливі оборонні потужності, за його словами, давно перенесені під землю або мають багаторівневий захист, тому пряме влучання не дає ворогові очікуваного ефекту. Натомість великі заводські території сьогодні переважно роздані в оренду десяткам приватних компаній: у кількох сотнях квадратних метрів можуть збирати комплектуючі для FPV-дронів чи антени для систем РЕБ, а адміністрація самого підприємства про це може й не знати.

Ще один чинник - витік даних. Інформація про невелике виробництво доходить до російських спецслужб через сторонніх людей або через власну недбалість, після чого удар завдається вже не по конкретному цеху, а по всьому майданчику.

"Потрібно розуміти, що агентура ворога працює, і нам необхідно бути дуже обережними та не допускати помилок", - наголосив експерт.

Серед решти мотивів вибору цілей Бескрестнов називає використання окремих ділянок заводів як тимчасових складів для майна й обладнання, яке не повинно там перебувати. Ще один розрахунок - суто психологічний: навіть якщо підприємство роками нічого не випускає, сам факт удару по великому об'єкту в столиці працює на тиск проти киян.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що реактивні безпілотники становлять значну загрозу для критичної інфраструктури. Він підкреслив, що вони можуть атакувати як рухомі, так і статичні об'єкти у межах зони досяжності. Він оприлюднив карту потенційної зони ураження, де червона зона позначена як зона потенційного ризику.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання головного організатора виставки зброї на Київщині після влучання по ній російської балістики. За даними слідства, на відкриту локацію запросили понад 300 людей, найменше укриття мало площу 34 квадратні метри і розташовувалося приблизно за 100 метрів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні критично не вистачає ракет для відбиття масованих балістичних атак. Він додав, що потрібні ракети для Patriot і що працює з партнерами над їхнім забезпеченням. Трамп вже схвалив надання ліцензій на виробництво ракет для Patriot, а процес створення готових перехоплювачів може зайняти близько двох років.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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