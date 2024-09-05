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У Києві прогриміли вибухи: у столиці збивають ворожі "Шахеди"

Анна Ярославська
5 вересня 2024, 06:48
848
У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил ППО і закликали жителів міста залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У Києві прогриміли вибухи: у столиці збивають ворожі 'Шахеди'
У Києві прогриміли вибухи - працює ППО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Вранці 5 вересня в Києві та околицях міста пролунали вибухи. Перед цим було оголошено тривогу через загрозу ворожих дронів. Також в одному з районів міста було чути кулеметну чергу.

У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил ППО і закликали жителів міста залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Повітряна тривога триває! У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав у Telegram начальник КДВА Сергій Попко.

відео дня

Зазначимо, тривога через атаку "шахедів" у регіоні триває вже 7 годин 20 хвилин.

07:01 Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у повітряному просторі над столицею ще перебувають кілька дронів.

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Ракетний удар по Львову та Кривому Рогу 4 вересня

У ніч на 4 вересня у Львові прогриміли вибухи. Окупанти завдали два ракетні удари по центру міста. За словами мера Львова Андрія Садового, армія РФ застосувала ракети "Кинджал".

Семеро людей загинули, зокрема й троє дітей. До лікарень Першого медоб'єднання Львова доправили десятки постраждалих.

Унаслідок нічної атаки армії РФ по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини та реабілітації. Загалом пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.

Також РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі - постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей отримали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.

У Повітряних силах повідомили, що російська окупаційна армія завдала удару по Україні ракетами повітряного і наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 22 ударних дрони і 7 крилатих ракет.

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