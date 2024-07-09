'Серйозний виклик': офіцер ЗСУ розкрив нову тактику ракетних ударів РФ

Україні потрібна ППО різних рівнів, починаючи від боротьби з базовими загрозами, каже Андрій Крамаров.

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Україні можуть передати нові засоби ППО / колаж: Главред, фото: Twitter Резнік, Міноборони РФ

Під час саміту НАТО можуть бути ухвалені рішення про передачу Україні додаткових засобів ППО для захисту аеродромів та інших стратегічних об'єктів, заявив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

"Нам потрібні засоби ППО абсолютно різних рівнів, починаючи від недорогих ракет, які здатні працювати по таких цілях і висотах (у нас такі системи в принципі є, але в невеликій кількості). Ця проблема відома, такими засобами потрібно постійно насичувати. Це також має бути постійне бойове чергування, патрулювання і достатня кількість боєкомплекту", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що ще однією проблемою є потужності російського військово-промислового комплексу та його спроможність щодо виготовлення і застосування крилатих ракет різних типів.

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"Це і стратегічні ракети авіаційного базування, такі як Х-101, "Калібр", які мають великі дальності, оперативно-тактичні ракетні комплекси з балістичними ракетами, такі як "Іскандер-М", а також корейські KN-23. Тобто потрібно ППО різних рівнів, починаючи від боротьби з базовими загрозами, тому що стріляти по них ракетами від Patriot, напевно, у всього цивілізованого світу грошей не вистачить", - зазначив він.

Співрозмовник підкреслив, що необхідно продовжувати шукати в сучасних технологіях ефективні засоби протидії, а також забезпечити вже наявні у ЗРК достатню кількість боєкомплекту.

"Тим більше, що зараз у росіян нова тактика. Якщо раніше вони вели масовані нічні обстріли по два-три дні поспіль, то зараз ми бачимо, що вони начебто і не такою великою кількістю, але удари наносять цілодобово. І за добу це буває по 30-40 цілей, які потрібно збивати, що є серйозним викликом", - додав Крамаров.

Хто такий Андрій Крамаров Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.



У минулому - співробітник банківської сфери.

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в 2024 році Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

Велика Британія також передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

Водночас Греція не має наміру постачати Україні ні ЗРК С-300, ні Patriot, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

/ Инфографика: Главред

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