Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві пролунали потужні вибухи після ракетного удару РФ: деталі "прильотів"

Олексій Тесля
1 серпня 2026, 01:50
google news Підпишіться
на нас в Google
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї.
Ракета
У Києві пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: російські ЗМІ, Київ інфо

Головне:

  • Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами
  • Стало відомо про загоряння житлового будинку внаслідок "прильоту"

Вибухи пролунали в Києві в ніч на суботу, 1 серпня, після оголошення повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичних ракет з Курська, після чого зафіксували запуски ракет.

відео дня

Про ракетний удар РФ також повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичної зброї. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та залишайтеся там до кінця небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йшлося в повідомленні.

Подробиці удару РФ по Києву

Крім того, російський удар підтвердив і мер Києва Віталій Кличко. "Вибухи в місті. Київ під атакою балістичних ракет. Перебувайте в укриттях!", - написав він.

Зазначимо, що пізніше стало відомо про запуск РФ по Києву нових балістичних ракет.

Згодом моніторингові канали повідомили про пожежі в Києві внаслідок російських ударів.

Як уточнили в КОВА, внаслідок атаки в Солом'янському районі Києва сталося загоряння в 6-поверховій будівлі.

"У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків ракети в пʼятиповерховому будинку заблоковані люди. У дворі житлового будинку виникло загоряння. Екстрені служби прямують на місце", - написав мер.

Як додав Кличко, у Голосіївському та Дарницькому районах зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови.

"У Соломʼянському районі палають авто на парковці. У Дарницькому влучання на територію нежитлової забудови. У Шевченківському районі пожежа на автомийці", - уточнив він.

За повідомленнями, після удару РФ у Києві також почалися перебої з електропостачанням.

У Києві пролунали потужні вибухи після ракетного удару РФ: деталі
/ Інфографіка Главред

Військовий експерт оцінив нову загрозу: які міста можуть опинитися в зоні досяжності

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія, за його оцінкою, продовжує розвивати технології, які дозволяють збільшити дальність застосування FPV-дронів. На його думку, це може призвести до розширення зони потенційної небезпеки далеко за межі лінії бойового зіткнення.

Експерт пояснив, що використання спеціальних ретрансляторів здатне значно збільшити відстань, на якій оператори можуть керувати безпілотниками. У такому разі, вважає він, у перспективі під загрозою можуть опинитися не лише прифронтові райони, а й великі українські міста, зокрема Київ та Дніпро.

При цьому Жданов зазначив, що реалізація таких можливостей вимагатиме від Росії вирішення низки технічних та організаційних питань. За його словами, для широкого застосування таких систем необхідно налагодити масове виробництво FPV-дронів, а також підготувати достатню кількість операторів для їхнього ефективного використання.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва Віталій Кличко Вибух у Києві ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві пролунали потужні вибухи після ракетного удару РФ: деталі "прильотів"

У Києві пролунали потужні вибухи після ракетного удару РФ: деталі "прильотів"

01:50Україна
У Полтаві пролунали вибухи, зруйновано термінал НП: що буде з посилками

У Полтаві пролунали вибухи, зруйновано термінал НП: що буде з посилками

01:05Україна
Замах на командира Хартії: Оболенський зробив важливу заяву щодо замовників

Замах на командира Хартії: Оболенський зробив важливу заяву щодо замовників

22:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зміям — романтика, Бикам — відверта розмова: китайський гороскоп на 1 серпня

Зміям — романтика, Бикам — відверта розмова: китайський гороскоп на 1 серпня

Перець виросте м’ясистим і соковитим: чим підживити кущі у серпні

Перець виросте м’ясистим і соковитим: чим підживити кущі у серпні

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці мандрівника за 6 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці мандрівника за 6 с

"Не витримало серце": мати загиблого воїна померла по дорозі до його могили

"Не витримало серце": мати загиблого воїна померла по дорозі до його могили

Білорусів запитали, чи розуміють вони українську мову: неочікувані відповіді

Білорусів запитали, чи розуміють вони українську мову: неочікувані відповіді

Останні новини

03:11

Дати народження найрозумніших людей — що кажуть нумерологія та наука

02:31

У одного знака зодіаку в серпні 2026 здійсниться бажання: гороскоп Таро на місяцьВідео

02:01

В якому віці треба обмежувати екранний час для дітей: попередження вчених

01:50

У Києві пролунали потужні вибухи після ракетного удару РФ: деталі "прильотів"

01:05

У Полтаві пролунали вибухи, зруйновано термінал НП: що буде з посилками

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
00:06

Потужний удар по Кремлю: названо несподівані цілі для атак углиб РФВідео

31 липня, п'ятниця
23:33

Гороскоп на тиждень 3–9 серпня: Овнам — сили, Левам — любов, Тельцям — успіх

23:16

Під старим килимом ховався справжній "скарб": господиня не повірила своїм очам

22:54

Через 3 дні чи 3 тижні: через скільки днів можна їсти мариновані огірки

Реклама
22:54

Скільки часу на день насправді треба вигулювати собаку: вчені дали точну відповідь

22:32

Макацарія вперше показав усіх своїх трьох дітей: зворушливі фото

22:27

День ангела у серпні: повний календар іменин за новим та старим стилями

22:23

Замах на командира Хартії: Оболенський зробив важливу заяву щодо замовників

21:48

Як обрати ідеальний подарунок — універсальні варіанти на будь-який бюджет

21:29

Рецепт шикарної закуски з болгарського перцю - весь секрет в маринаді

21:17

Скільки насправді служить побутова техніка: коли міняти холодильник, пралку та бойлер

21:16

Яблука "Білий налив" у сиропі: перевірений рецепт заготовки на зиму

20:54

Вікна будуть сяяти, наче після клінінгу: потрібен лише один доступний інгредієнтВідео

20:35

В Києві під час протестної ходи прогриміли вибухи: РФ запустила реактивні БПЛА

20:27

Як загустити варення без крохмалю: дві ложки замінюють годину варіння

Реклама
20:19

"У Пентагоні занепокоєння": з’явився сумний прогноз щодо підтримки США Києва

20:08

Календар магнітних бур на серпень: коли чекати на геомагнітні збурення

20:07

"Не витримало серце": мати загиблого воїна померла по дорозі до його могили

19:37

Небезпечні прикраси: які речі за прикметами притягують проблеми й смуток

19:29

"Втратив усіх": що відомо про багатодітну сім’ю, вбиту РФ в РадушномуВідео

19:28

Білорусів запитали, чи розуміють вони українську мову: неочікувані відповіді

19:23

Йшла по воду: соцмережі зворушила історія 17-річної волонтерки, яку вбив снайпер РФ

19:21

"Гори плутають із клубом": танці на Говерлі розділили українців на два табори

19:12

Дівчину Стетхема захейтили за співпрацю з РФ

19:10

Росія перевіряє НАТО: Рейтерович пояснив, чому Польща поки не піде на жорстку відповідьПогляд

18:47

Чоловік з Коломиї публічно знущається над рідними - українці в мережі обурені

18:29

Квіти прикрашатимуть сад роками: секрет безперервного цвітіння без зайвих клопотівВідео

18:26

Дизель злетів до нового історичного рекорду: що відбувається з цінами на українських АЗС

18:02

Як часто треба прати футболки, шкарпетки, джинси і постільну білизну влітку

17:59

Суддя шоу "Майстер шеф" усиновив хлопчика: зворушливі фотоВідео

17:28

Ніякий не "подберезовик" і не "сироєжка": як називати гриби українською правильно

17:08

Гороскоп Таро на завтра, 1 серпня: Терезам — не витрачати, Рибам — не чекати

17:04

Трамп відповів відмовою: Україна ризикує залишитися взимку без ракет для Patriot

16:55

Netflix втратив новий фільм із Ніколасом Кейджем: на компанію подали до суду

16:52

Ведучі програми "Сніданок з 1+1" вперше показали архівні фотографії з 90-х

Реклама
16:48

Початок серпня змінить усе: чотирьом знакам східного гороскопу пощастить

16:23

Драпатий призупинив поповнення штурмових полків людьми: у ЗМІ розповіли подробиці

16:07

Щоб молоко не збігло і не пригоріло: дієві лайфхаки

16:04

Зеленський попросив Трампа вирішити з Маском питання в інтересах України – The Atlantic

15:53

Магнітна буря червного рівня: коли вдарить геомагнітний шторм G1

15:50

Великий куш і щасливий шанс: що карти Таро обіцяють Водоліям у серпні 2026 рокуВідео

15:35

Спаси у серпні — що категорично заборонено, а що є лише прикметою

15:17

Спека до +38 і грозові зливи: синоптик попередив, де в Україні зміниться погода

15:01

Була сьогодні спроба замаху на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського – Зеленський

14:51

Сергій Жадан зізнався, у якому місті України його гурт більше не хоче виступати

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти