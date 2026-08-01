У Києві пролунали потужні вибухи після ракетного удару РФ: деталі "прильотів"

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї.

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У Києві пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: російські ЗМІ, Київ інфо

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Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами

Стало відомо про загоряння житлового будинку внаслідок "прильоту"

Вибухи пролунали в Києві в ніч на суботу, 1 серпня, після оголошення повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичних ракет з Курська, після чого зафіксували запуски ракет.

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Про ракетний удар РФ також повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичної зброї. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та залишайтеся там до кінця небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йшлося в повідомленні.

Подробиці удару РФ по Києву

Крім того, російський удар підтвердив і мер Києва Віталій Кличко. "Вибухи в місті. Київ під атакою балістичних ракет. Перебувайте в укриттях!", - написав він.

Зазначимо, що пізніше стало відомо про запуск РФ по Києву нових балістичних ракет.

Згодом моніторингові канали повідомили про пожежі в Києві внаслідок російських ударів.

Як уточнили в КОВА, внаслідок атаки в Солом'янському районі Києва сталося загоряння в 6-поверховій будівлі.

"У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків ракети в пʼятиповерховому будинку заблоковані люди. У дворі житлового будинку виникло загоряння. Екстрені служби прямують на місце", - написав мер.

Як додав Кличко, у Голосіївському та Дарницькому районах зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови.

"У Соломʼянському районі палають авто на парковці. У Дарницькому влучання на територію нежитлової забудови. У Шевченківському районі пожежа на автомийці", - уточнив він.

За повідомленнями, після удару РФ у Києві також почалися перебої з електропостачанням.

/ Інфографіка Главред

Військовий експерт оцінив нову загрозу: які міста можуть опинитися в зоні досяжності

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія, за його оцінкою, продовжує розвивати технології, які дозволяють збільшити дальність застосування FPV-дронів. На його думку, це може призвести до розширення зони потенційної небезпеки далеко за межі лінії бойового зіткнення.

Експерт пояснив, що використання спеціальних ретрансляторів здатне значно збільшити відстань, на якій оператори можуть керувати безпілотниками. У такому разі, вважає він, у перспективі під загрозою можуть опинитися не лише прифронтові райони, а й великі українські міста, зокрема Київ та Дніпро.

При цьому Жданов зазначив, що реалізація таких можливостей вимагатиме від Росії вирішення низки технічних та організаційних питань. За його словами, для широкого застосування таких систем необхідно налагодити масове виробництво FPV-дронів, а також підготувати достатню кількість операторів для їхнього ефективного використання.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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