"Росіянам час збирати речі": Загородній про нові цілі в Криму для ударів

Незабаром паливна криза також позначиться на армії РФ, переконаний Тарас Загородній.

https://glavred.net/ukraine/rossiyanami-pora-sobirat-manatki-zagorodniy-o-novyh-celyah-v-krymu-dlya-udarov-10783790.html Посилання скопійоване

Тривають удари по важливих цілях РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Головне із заяв Загороднього:

Удари України ставлять країну-агресора РФ у скрутне становище

Незабаром паливна криза також позначиться на армії РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що удари України на великі відстані ставлять країну-агресора РФ у скрутне становище.

"Якщо Україна й надалі так само щільно контролюватиме логістику ворога на фронті, то у російських військ виникне інша проблема: паливо-то буде, але не буде можливості його доправити на фронт", - підкреслив він в інтерв’ю Главред.

відео дня

За словами експерта, росіяни придумують певні схеми, щоб завезти паливо - наприклад, намагаються везти його невеликими партіями.

"Зокрема, у Крим дозволили завозити по 200 літрів бензину. Але перевозити паливо в непристосованих ємностях, м’яко кажучи, небезпечно: по дорозі може потрапити іскра, і все це вибухне", - пояснив він.

При цьому співрозмовник упевнений, що незабаром паливна криза також позначиться на армії РФ.

"Крим - у цьому випадку пріоритет. Там знищується енергетична інфраструктура, системи ППО, інфраструктура, що забезпечує утримання угруповання російських військ. Все це робиться для того, щоб росіяни зрозуміли, що пора збирати речі й тікати додому", - додав Загородній.

Дивіться відео - інтерв’ю Тараса Загороднього:

У НГУ заявили про продовження ударів по військовій інфраструктурі РФ

Командувач Національною гвардією України Олександр Півненко повідомив, що Сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по об’єктах, які використовуються російськими військами для забезпечення логістики, зокрема на території тимчасово окупованого Криму.

За його словами, важливим інструментом для виконання таких завдань стають підрозділи безпілотних систем. Дрони дають змогу виявляти та вражати цілі на значній відстані від лінії фронту.

Півненко зазначив, що Нацгвардія продовжує збільшувати кількість фахівців з керування безпілотниками та вдосконалює можливості розвідки, виявлення та ураження військових об’єктів противника.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів в оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів - тим ефективніше ми будемо діяти", - заявив він в інтерв’ю.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Крим зазнав чергової атаки безпілотників. У Керчі, Феодосії, Щолкіно та Красноперекопську лунали вибухи.

За даними моніторингових каналів, під удар потрапили підстанція в Радянському районі та нафтобаза "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Через атаку окупаційна влада тимчасово перекрила рух по Керченському мосту.

Крім того, радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що це може бути лише початком, а на російських окупантів на півострові попереду чекають серйозні проблеми. За його словами, про наслідки майбутніх дій України росіяни "будуть згадувати з жахом".

Читайте також:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред