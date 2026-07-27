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Удар по виставці на Київщині з 11 жертвами: що вирішив суд щодо організатора

Тарас Сидоржевський
27 липня 2026, 15:57
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Прокуратура наполягала на ризику тиску на свідків, а паралельно перевіряє дії військового командування, поліції та місцевої влади.
Капитановка
Організатора взяли під варту / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Коротко:

  • Організатора виставки в Капітанівці взяли під варту на 60 днів
  • Застава не передбачена, підозра - службова недбалість
  • Удар РФ 24 липня забрав життя 11 людей, ще близько 100 поранені

Суд у Києві відправив під варту на 60 днів без права внесення застави Василя Гончарука - керівника асоціації "Армада" та організатора виставки озброєння в селі Капітанівка, по якій 24 липня російські війська завдали ракетного удару. Клопотання прокуратури задовольнили повністю.

Сторона обвинувачення обґрунтовувала необхідність ізоляції двома аргументами: підозрюваний може переховуватися від слідства або спробувати вплинути на свідків. Захист із цими доводами не погодився і заперечував проти обрання найсуворішого запобіжного заходу.

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"Суд постановив тримати підозрюваного під вартою без визначення розміру застави", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Що інкримінують організатору

Гончаруку повідомили про підозру у службовій недбалості, яка спричинила загибель людей та інші тяжкі наслідки. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження щодо самої російської атаки правоохоронці ведуть окремо - як порушення законів та звичаїв війни. Ще один напрям розслідування стосується посадовців: перевіряють дії представників правоохоронних органів, військового командування, державної влади та місцевого самоврядування, які могли бути обізнані про підготовку заходу.

Наслідки удару по Капітанівці

Цілеспрямований удар по локації, де проходила виставка озброєння, росіяни завдали у п'ятницю, 24 липня. Одинадцятеро людей загинули - один із поранених згодом помер у лікарні. Ще близько сотні осіб дістали поранення, а вибухами пошкодило житлові будинки, готелі, ресторан і десятки автомобілів.

Як раніше повідомляв Главред, питання про допустимість такого скупчення людей у прифронтовій державі одразу після атаки серед інших коментував Юрій Ігнат.

"У ЗСУ давно заборонені масові заходи", - заявив він, коментуючи наслідки удару.

У ніч на неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Пожежі виникли одразу у трьох районах столиці.

Про джерело: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

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