У Києві обстріляли житловий масив Виноградар

Обійшлося без жертв.
У середу 2 березня російські окупанти знову обстріляли мирні райони Києва. Цього разу під ворожий вогонь потрапив житловий масив Виноградар.
Очевидці відзначають, що обстріл стався на вулиці Порика і Гонгадзе.
У мережу потрапило відео, на якому людина за кадром зазначає, що артилерійський снаряд повибивав шибки довколишніх будинків.
"Виключно житловий район. Скло повибивало прилетів артилерійський снаряд. Машина розірвана і лунка від снаряда. Тут стоянка, магазин - ніяких об'єктів. Житлові будинки і більше нічого немає. Зараз йде обстріл Виноградаря", - розповів за кадром. автор відео.
Раніше стало відомо, що українські ППО збили два російські винищувачі в Київській області.
Також Главред писав, що ЗСУ звільнили від російських окупантів місто Макарів Київської області і закріпилися в ньому.
Читайте також:
- Війська Путіна вдарили Смерчем по Донецькій області
- У Мелітополі городяни вийшли на протест проти російських агресорів: була перестрілка
- У Коростені окупанти обстріляли блокпост-4 загиблих
- Херсон на межі гуманітарної катастрофи: мер міста просить про допомогу