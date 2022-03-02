У Києві обстріляли житловий масив Виноградар

Житловий масив Виноградар / riabova.io

У середу 2 березня російські окупанти знову обстріляли мирні райони Києва. Цього разу під ворожий вогонь потрапив житловий масив Виноградар.

Очевидці відзначають, що обстріл стався на вулиці Порика і Гонгадзе.

У мережу потрапило відео, на якому людина за кадром зазначає, що артилерійський снаряд повибивав шибки довколишніх будинків.

"Виключно житловий район. Скло повибивало прилетів артилерійський снаряд. Машина розірвана і лунка від снаряда. Тут стоянка, магазин - ніяких об'єктів. Житлові будинки і більше нічого немає. Зараз йде обстріл Виноградаря", - розповів за кадром. автор відео.

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Раніше стало відомо, що українські ППО збили два російські винищувачі в Київській області.

Також Главред писав, що ЗСУ звільнили від російських окупантів місто Макарів Київської області і закріпилися в ньому.

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