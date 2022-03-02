У Коростені окупанти обстріляли блокпост - 4 загиблих

Танк / УНІАН

У Коростні, що на Житомирщині війська окупанта обстріляли блокпост. Є п'ятеро поранених і четверо загиблих.

Про це передавати заступник мера Коростеня Наталія Чижевська у коментарі Житомир.info.

Відзначається, що в результаті повітряної атаки блокпоста з пропуском на 5 напрямків, вийшла з ладу передавальна вежа Коростеньмедіа і всю важливу інформацію можна дізнатися на офіційних Фейсбук-сторінках.

В результаті обстрілу загинув один військовослужбовець і жінка, яка перебувала в автомобілі. За життя поранених боряться медики, повідомила Чижевська.

Раніше Главред повідомляв, що з початку вторгнення Російської Федерації в Україну, за результатами аналізу інформації з різних джерел, загинула 21 дитина ще 55 дітей постраждали.

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Також ми писали, що Служба безпеки України відкрила в чат боті нову функцію у Telegram для боротьби на кіберфронті і просить українців повідомляти про вразливі точки в кіберзахисті російських об'єктів.

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