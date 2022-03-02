У Мелітополі городяни вийшли на протест проти російських агресорів: була перестрілка

Мелітополь-акція протесту проти окупантів / скріншот з відео

У тимчасово захопленому російськими окупантами місті Мелітополь (Запорізька область) кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту. Лікар з місцевої інфекційної лікарні Надія Дребот вела стрім у соцмережі Facebook з цієї акції.

Чоловіки, жінки, діти з прапорами кричали: "Україна понад усе".

"Я тут заради свого будинку", - чути, як на протесті один чоловік говорить іншому.

"Ці орки привезли своїх мародерів. Наші вчителі охороняють школи, щоб їх не розграбували. Ми - без зброї. У нас немає зв'язку, не ходить транспорт. У нас закінчується їжа. Священики їздять по домівках, годують людей", - повідомила Дребот.

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Учасники акції протесту також заспівали Державний Гімн України.

З ще одного відео, яке з'явилося в мережі, була чутна стрілянина-по всій видимості, стріляли окупанти. Згідно з непідтвердженою офіційною владою інформацією, серед учасників мітингу є поранені.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Сумській області Територіальна оборона захопила російський танк. Як повідомив голова Сумської ВДГА Дмитро Живицький, техніку в окупантів вдалося відібрати без зброї.

За словами Живицького, теробороні допомагав керівник одного з держпідприємств.

"Автопарк Сумської ОДА, незважаючи на війну, поповнюється новим транспортом [...] Пишаюся!",- сказав чиновник.