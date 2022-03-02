УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Мелітополі городяни вийшли на протест проти російських агресорів: була перестрілка

2 березня 2022, 17:59

Учасники акції протесту в Мелітополі також виконували а-капела державний гімн України.

Мелітополь, протест
Мелітополь-акція протесту проти окупантів / скріншот з відео

У тимчасово захопленому російськими окупантами місті Мелітополь (Запорізька область) кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту. Лікар з місцевої інфекційної лікарні Надія Дребот вела стрім у соцмережі Facebook з цієї акції.

Чоловіки, жінки, діти з прапорами кричали: "Україна понад усе".

"Я тут заради свого будинку", - чути, як на протесті один чоловік говорить іншому.

"Ці орки привезли своїх мародерів. Наші вчителі охороняють школи, щоб їх не розграбували. Ми - без зброї. У нас немає зв'язку, не ходить транспорт. У нас закінчується їжа. Священики їздять по домівках, годують людей", - повідомила Дребот.

Реклама

Учасники акції протесту також заспівали Державний Гімн України.

З ще одного відео, яке з'явилося в мережі, була чутна стрілянина-по всій видимості, стріляли окупанти. Згідно з непідтвердженою офіційною владою інформацією, серед учасників мітингу є поранені.

читайте також"Горите в пеклі!": жителі Чернігівщини зустрічають російських окупантів

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Сумській області Територіальна оборона захопила російський танк. Як повідомив голова Сумської ВДГА Дмитро Живицький, техніку в окупантів вдалося відібрати без зброї.

За словами Живицького, теробороні допомагав керівник одного з держпідприємств.

"Автопарк Сумської ОДА, незважаючи на війну, поповнюється новим транспортом [...] Пишаюся!",- сказав чиновник.

Автор: Єгор Бунін
viber
новини Запоріжжя російське вторгнення новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Мелітополі городяни вийшли на протест проти російських агресорів: була перестрілка». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий директор Газпрому наклав на себе рукиФінансовий директор Газпрому наклав на себе руки Білорусь починає вторгнення в Україну, винищувачі вже летять - ЗМІБілорусь починає вторгнення в Україну, винищувачі вже летять - ЗМІ Провалений план Бункерного Діда: які виходи є у Путіна з війни в УкраїніПровалений план Бункерного Діда: які виходи є у Путіна з війни в Україні У війні з Росією стався перелом - глава Міноборони УкраїниУ війні з Росією стався перелом - глава Міноборони України Президент Казахстану терміново подзвонив Путіну через війну в УкраїніПрезидент Казахстану терміново подзвонив Путіну через війну в Україні

Останні новини

02:10

Рашисти розбомбили житлові будинки в Ізюмі: шестеро загиблих, серед них діти

02:03

У центрі Києва прогриміли вибухиВідео

01:54

"Трохи більше зусиль і вони посипляться" - Арестович про стан російських окупантів

01:43

НП в Румунії: зник з радарів винищувач МіГ-21, розбився вертоліт, що вилетів за нимВідео

01:11

Якщо "102" не відповідає: куди ще зателефонувати в столиц - резервні номери поліції Києва

Реклама
01:10

"Живим або мертвим": ексдепутат Держдуми запропонував $1 млн за упіймання Путіна

01:01

Зеленський про втрати ворога: за тиждень боїв ліквідовано майже 9 тисяч росіянВідео

00:40

ЗСУ щодня знищують 1,5 тисячі окупантів РФ - АрестовичВідео

00:34

"Я захоплююсь нашим народом" - Олександр Усик звернувся до українців

02 березня, середа
23:59

Санкції за війну з Україною: у ФРН "віджали" розкішну яхту путінського олігарха Усманова

23:57

Росія наближається до дефолту через вторгнення в УкраїнуВідео

23:57

У Волновасі почалася евакуація мирного населення

23:35

Гуманітарна пошта Meest з Європи, Канади та США

23:34

У Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям: Данілов розкрив деталіВідео

23:23

Українське ППО завадило завдати нищівного удару російської ракети по КиєвуВідео

22:56

Час перейти до тотального опору: Резніков закликав допомагати військовим

22:53

"Ми не смерть, ми гірше " - російських артилеристів більше не братимуть у полон

22:52

Арахамія спростував проведення переговорів з росіянами в Біловезькій пущі

22:42

Російський бізнесмен призначив нагороду в $1 млн за голову ПутінаВідео

22:40

Обмеження зняті: кошти з єПідтримки можна витрачати на будь-які товари

Реклама
22:38

Макрон: війна Росії проти України - це помста Путіна

22:16

Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції

22:06

Знищують економіку: США розтрощили Росію новими санкціямиВідео

21:57

В Україні сайт Російський окупант розкриє імена понад 120 тисяч загарбників РФВідео

21:52

Україна поставила питання закриття морських портів США для російських суден

21:42

На об'єкт Оператора ГТС здійснена авіаційна атака Росії: люди залишаються без газопостачанняВідео

21:30

Дистриб’ютор HAVAL та Great Wall закликає допомогти зупинити вторгнення РФ в Україну

21:11

"У нас в місті немає ЗСУ " - мер Херсона

20:59

Тремтять вікна та спрацьовує сигналізація: у Києві пролунав потужний вибух в районі вокзалу

20:58

"Помножити на 15": Міноборони РФ вперше озвучило свої втрати в УкраїніВідео

20:56

ФРН озброїла Україну протитанковими гранатометами та ракетами для StingerВідео

20:45

Мер Чернігова сплатив перший "транш" за російських полонених

20:42

Мінінфраструктури продовжує роботу з повної ізоляції росії на світовому рівні

20:36

Відкрито гарячу лінію для тих, хто хоче підтримати цивільне населення України або її військових – ОП

20:30

1+1 media запустила англомовні Instagram та Facebook і дублює новини для міжнародної аудиторії

20:28

Путін, щоб ти здох! Звернення українських євреїв, які пережили Голокост (відео)

20:25

На Харківщині чоловіки викрали танк окупантів - відео

20:11

Операцію із захоплення України хотіли провести за 15 діб: документи окупантівФотоВідео

20:01

АТБ, Сільпо Новус: як працюють торговельні мережі в умовах воєнного стану

19:58

Сюрприз для вертольотів РФ: США вперше схвалили прямі поставки Stinger в УкраїнуВідео

Реклама
19:53

І дня не пробули батьками: у Харкові продемонстрували небачену єдність, рятуючи новонародженихВідео

19:38

Генасамблея ООН закликала Росію негайно вивести війська з України

19:24

Ворог отримав по зубах під Миколаєвом: ВСУ розгромили десант РФВідео

19:21

Російські загарбники в Харкові обстріляли поїзд з біженцямиВідео

19:13

УЗ змінила маршрут прямування поїзда зі Львова до Ужгорода

19:00

Грузія слідом за Україною подає заявку на вступ до ЄСВідео

18:59

Переговори Росія-Україна: стали відомі вимоги агресораВідео

18:59

ЗСУ розбили командний пункт ворога під Чорнобилем: генерал РФ втік до БілорусіВідео

18:43

У Києві обстріляли житловий масив Виноградар

18:32

Херсон на межі гуманітарної катастрофи: мер міста просить про допомогуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти