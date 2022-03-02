Херсон на межі гуманітарної катастрофи: мер міста просить про допомогу

Війська Росії / Reuters

Херсон опинився на межі гуманітарної катастрофи. Мер міста Ігор Колихаєв звернувся до журналістів.

"До уваги всіх ЗМІ - херсонських, обласних, всеукраїнських, світових! Всіх журналістів, які мене знають, які люблять Херсон, вболівають за його долю. Прошу скористатися силою своєї четвертої влади і допомогти нам отримати "зелений коридор" для вивезення поранених і вбитих, провезення в місто медикаментів і продуктів харчування. Без усього цього місто загине!",- зазначив він.

Колихаєв каже, що розраховує на дружню участь журналістів та їхні зв'язки не лише з українськими, а й світовими політиками.

"Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх жителів від насувається гуманітарної катастрофи!",- резюмував мер.

Раніше повідомлялося, що під час бомбардування площі Свободи в Харкові використовувалися ракети Калібр, які є на озброєнні тільки на озброєнні в РФ.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев стверджує, що, судячи з відеозаписів, 1 березня удар по центральній площі Харкова завдали крилатою ракетою, яка за своїми обрисами і розмірами нагадує Калібр. Такі ракети стоять тільки на озброєнні російської армії, зазначив Грозєв в публікації в своєму Twitter.

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