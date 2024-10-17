Атакує цілі в Росії на глибині 600 км: який вигляд має секретна зброя ГУР

Українські ударні безпілотники "Лютий" полюють на військові цілі глибоко всередині території країни-агресора.

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Дрон "Лютий" атакував склад у російській Котлубані / Колаж: Главред, фото: скріншот, radiosvoboda

Атаки дронів великої дальності стають дедалі помітнішою частиною війни Росії та України. І поки країни Заходу зволікають з дозволом на удари своєю далекобійною зброєю по території країни-агресора, Україна успішно б'є по РФ дронами власного виробництва.

Видання CNN вперше показало дрон "Лютий", яким бійці Головного управління розвідки атакують військові цілі глибоко всередині території Росії. Безпілотник АН-196 "Лютий" має 4 метри в довжину і розмах крил 7 метрів. Він здатний нести корисне навантаження вагою до 250 кг.

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Журналісти провели два дні з командою співробітників ГУР, які готувалися до запуску понад 100 безпілотників на територію Росії в ніч на 29 вересня. Ними вони атакували склад боєприпасів, а саме - вагон поїзда, завантаженого іранськими ракетами. Ціль була на території Волгоградської області - за 600 км від українського кордону.

Дрон "Лютий" - основні характеристики / Інфографіка Главред

Крім того, у вересні безпілотники підрозділу завдали удару по російському складу боєприпасів між Москвою і Санкт-Петербургом у Тверській області. Унаслідок атаки на Торопець було знищено склад, на якому зберігалися тактичні ракети "Іскандер", а також авіабомби й артилерійські боєприпаси. Удар спричинив потужні вибухи, які було видно за багато миль.

Повідомляється, що дрон "Лютий" можна запрограмувати на понад тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російської ППО.

Дивіться відео - Як працюють українські далекобійні дрони "Лютий":

Дрон "Лютий" / скріншот

При цьому багато російських аеродромів, звідки здійснюється авіаційні нальоти на Україну, перебувають поза зоною дії "Лютого". Щоб вражати російські цілі, необхідна велика кількість таких безпілотників

"Потрібні їхні зграї, щоб забезпечити ураження своїх цілей", - сказав один із бійців ГУР.

"Російська протиповітряна оборона заважає багатьом атакам українських безпілотників. Відсоток успіху ГУР може бути перетворений з 50% до 95%, якщо Сполучені Штати дозволять використовувати західну зброю для атак по території РФ", - додають журналісти CNN.

Зазначається також, що за 2024 рік Україна завдала понад 7000 ударів по території Росії. Найвіддаленіший удар сягнув понад 1700 км від українського кордону.

Атаки дронів на військові цілі в РФ

У ніч на 29 вересня Росію масовано атакували понад сто дронів різних типів українського виробництва. Найбільше безпілотників - 67 зі 125 - зафіксували над Волгоградською областю.

Дрони влучили у склад у селищі Котлубань, де зберігалися іранські балістичні ракети, якими ворог регулярно обстрілює Україну, та пускові установки до них. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Крім того, під час масованого удару дронів у ніч на 29 вересня міг бути атакований військовий аеродром РФ "Міллерово" в Ростовській області. Супутники фіксували пожежу в районі аеродрому.

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