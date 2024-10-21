Потужна розробка: Україні з'явилися дрони-перехоплювачі Шахедів

Українські дрони-перехоплювачі Sting можуть знищувати "Шахеди" на висоті близько трьох метрів.

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В Україні з'явився дрон-перехоплювач шахедів Sting / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В Україні з'явилися нові дрони, які виготовлені для боротьби з ворожими безпілотниками типу "Шахед". Ударні FPV дрони-камікадзе здатні перехоплювати безпілотники на висоті близько 3 кілометрів. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що команда волонтерів "Дикі шершні" розробила перший керований безпілотник з видом від першої особи, який називається Sting. Керувати ним можна буде за допомогою VR-окулярів, які дозволяють оператору точно бачити, куди летить безпілотник.

Sting здатен літати зі швидкістю понад 160 км на годину. На квадрокоптері зверху встановлений великий виступаючий купол, де знаходиться камера та боєголовка.

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"Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводити на ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з новими дронами-перехоплювачами Sting:

В Україні з'явився дрон-перехоплювач шахедів Sting / фото: скріншот

Середня вартість цього дрона-перехоплювача "у десятки разів нижча", ніж у "Шахеда". До того ж це допоможе зекономити дефіцитні зенітні ракети.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Україну дронами та ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Відомо, що через удар дронами в Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія також здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.

Крім того, керівник ЦПД при РНБО, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко раніше говорив, що російські окупанти накопичують ракети для майбутньої масованої атаки на Україну.

Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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