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Потужна розробка: Україні з'явилися дрони-перехоплювачі Шахедів

Ангеліна Підвисоцька
21 жовтня 2024, 02:36
46
Українські дрони-перехоплювачі Sting можуть знищувати "Шахеди" на висоті близько трьох метрів.
дрон Sting
В Україні з'явився дрон-перехоплювач шахедів Sting / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В Україні з'явилися нові дрони, які виготовлені для боротьби з ворожими безпілотниками типу "Шахед". Ударні FPV дрони-камікадзе здатні перехоплювати безпілотники на висоті близько 3 кілометрів. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що команда волонтерів "Дикі шершні" розробила перший керований безпілотник з видом від першої особи, який називається Sting. Керувати ним можна буде за допомогою VR-окулярів, які дозволяють оператору точно бачити, куди летить безпілотник.

Sting здатен літати зі швидкістю понад 160 км на годину. На квадрокоптері зверху встановлений великий виступаючий купол, де знаходиться камера та боєголовка.

відео дня

"Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводити на ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з новими дронами-перехоплювачами Sting:

дрон Sting
В Україні з'явився дрон-перехоплювач шахедів Sting / фото: скріншот

Середня вартість цього дрона-перехоплювача "у десятки разів нижча", ніж у "Шахеда". До того ж це допоможе зекономити дефіцитні зенітні ракети.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Україну дронами та ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Відомо, що через удар дронами в Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія також здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.

Крім того, керівник ЦПД при РНБО, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко раніше говорив, що російські окупанти накопичують ракети для майбутньої масованої атаки на Україну.

Потужна розробка: Україні з'явилися дрони-перехоплювачі Шахедів
Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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