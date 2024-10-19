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РФ вдарила дронами по Києву: уламок залетів в квартиру, поранена жінка

Альона Вороніна
19 жовтня 2024, 07:37оновлено 19 жовтня, 08:11
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Уламок ворожого дрона потрапив у вікно квартири у столиці, жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.
РФ вдарила дронами по Києву: уламок залетів в квартиру, поранена жінка
РФ вдарила дронами по Києву/ коллаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Україну дронами і ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Як повідомляють у Київській міській військовій адміністрації, частину з них уже ліквідували, проте о 06:50 в столиці України знову пролунала повітряна тривога, повідомлялося про ракетну небезпеку.

"Чергова повітряна атака на Київ російських збройних сил. Сьогодні вночі окупанти атакували столицю України безпілотними літальним апаратами. Тактика ворога незмінна – БпЛА заходять на місто з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці. Але цього разу не обійшлося без потерпілих", – зазначили у КМВА.

Там розповіли, що через удар дронами у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто, без потерпілих.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що жінка, у вікно якої потрапив уламок дрона, зараз у лікарні, її оперують.

"У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає", – розповів Кличко.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

РФ вдарила дронами по Києву: уламок залетів в квартиру, поранена жінка
Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня РФ атакувала Київ дронами, усі БПЛА було збито. У ту ніч російська окупаційна армія здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.

Ввечері 18 жовтня РФ вдарила по Одесі ракетою. На місці влучання знайшли касетний боєприпас. Касетна ракета пошкодила триповерховий приватний будинок, 13 приватних будинків, 3 машини. Інформації про постраждалих поки нема.

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