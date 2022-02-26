У Києві немає російських військ - Кличко

Віталій Кличко / Telegram

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві немає російських військ. Українська армія тримає оборону.

Також мер столиці зазначив, що в місті діють диверсійні групи. На ранок 26 лютого у Києві внаслідок бойових дій противника поранено 35 людей, з них 2 – діти.

"Йдуть бої в Гостомелі та Василькові. Транспорт працює, крім червоної гілки метро. Вона доступна для укриття. Друзі! Буде складно, але ми повинні встояти! З нами армія, з нами тероборона, з нами справедливість!" ,- зазначив чиновник.

Раніше ми писали, що в Києві обстріляли аеропорт Жуляни. В результаті цього ворожий снаряд влучив у житловий будинок на проспекті Лобановського 6-а, в Солом'янському районі столиці. Неподалік від житлового будинку знаходиться пологовий будинок.

Також Главред " повідомляв, що у Києві біля станції метро Берестейська 101-а бригада знищила ворожу колону: 2 легковики, 2 вантажівки, танк.

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