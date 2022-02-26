У Києві обстріляли аеропорт Жуляни, ворожий сняряд влучив у житловий будинок

Ракета влучила у житловий будинок у Солом'янському районі столиці.
За інформацією ЗМІ та журналістів у Києві в районі аеропорту Жуляни прогримів вибух.
Це підтвердив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram. Він відмітив, що в будинок потрапила ракета.
Повідомляється, що потрапили в багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а в Солом'янському районі столиці.
Неподалік від будівлі знаходиться пологовий будинок і медичний заклад.
Очевидці зазначають, що до будинку потрапили два ракетні снаряди, один пошкодив нижню частину поверху.
Наразі проводиться евакуація. Є постраждалі.
Автор: Олена Стороженко