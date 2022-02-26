У Києві обстріляли аеропорт Жуляни, ворожий сняряд влучив у житловий будинок

Будинок на проспекті Лобановського, Київ / Соцсети

За інформацією ЗМІ та журналістів у Києві в районі аеропорту Жуляни прогримів вибух.

Це підтвердив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram. Він відмітив, що в будинок потрапила ракета.

Повідомляється, що потрапили в багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а в Солом'янському районі столиці.

Неподалік від будівлі знаходиться пологовий будинок і медичний заклад.

Очевидці зазначають, що до будинку потрапили два ракетні снаряди, один пошкодив нижню частину поверху.

Наразі проводиться евакуація. Є постраждалі.