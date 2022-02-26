Що відбувається на фронті в Україні зараз: Подоляк назвав найнебезпечніші напрямки

Михайло Подоляк / скріншот

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про ситуацію в Україні станом на ранок 26 лютого. За його словами, ніч була важкою, але окупанти не змогли домогтися жодної тактично-оперативної переваги над Збройними силами України.

"Ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде важкою. Тому що РФ збиралася використовувати і використовувала всі свої ресурси, щоби завдати в максимальній кількості міст максимальної шкоди. Цього не сталося. ЗСУ разом з Нацполіцією повністю контролюють ситуацію та всю територію нашої країни", - сказав Подоляк.

Він назвав напрямки, за якими йдуть бої.

Південь. Військові дії йдуть в містах Херсон, Миколаїв, Одеса. Цей напрямок є пріоритетним для РФ. Вони хотіли там закріпитися, "але на те, щоби це сталося, немає жодного натяку".

Київ. Пріоритетний напрямок номер один, оскільки РФ заявляла про плани щодо знищення політичного та військового керівництва країни.

Реклама

"Заради цього була спроба підтягнути в столицю максимальну кількість техніки і сил ЗС РФ. На даний момент і в Києві, і на околицях ситуація контрольована. Є окремі ДРГ, з якими ефективно працює Нацполіція і тероборона, на околицях - активно працюють ЗСУ", - сказав Подоляк.

Північний напрямок. Бої йдуть біля Маріуполя. На даний момент немає шансів, що місто захоплять окупанти.

"Впродовж всієї ночі у всіх містах України працювали сигнали повітряної небезпеки, оскільки Росія використовує артилерію, зокрема і реактивну, а також авіацію для нанесення прямих ударів по містах України", - сказав Подоляк.

Він додав, що станом на 7 ранку 26 лютого жодної тактично-оперативної переваги РФ не отримала попри ту кількість ресурсів, що були кинуті для вторгнення в Україну.

Як повідомляв Главред, після ночі запеклих боїв українські військові з 40-ї бригади відбили Васильків під Києвом.

Протиповітряна оборона Збройних сил України відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.

Інші новини: