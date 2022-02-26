З боку Вишгорода на Київщині рухається колона зі 100 одиниць бронетехніки

На бортах ворожої бронетехніки зображена біла буква V, а на рукавах самих російських військових - білий скотч.
Через Вишгородський район Київської області рухається ворожа колона з близько 100 одиниць бронетехніки.
На бортах ворожої бронетехніки зображена біла літера V, а на рукавах самих російських військових - білий скотч, повідомляє кореспондент УНІАН.
Поки вони зупинилися.
Як повідомляв Главред, 26 лютого по проспекту Лобоновського, 6А в Києві сталося попадання снаряда в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Проводиться евакуація.
Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про ситуацію в Україні станом на ранок 26 лютого. За його словами, ніч була важкою, але окупанти не змогли домогтися жодної тактично-оперативної переваги над Збройними силами України.
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Автор: Анна Багренко