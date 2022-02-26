"Ми стоїмо, ми - живі": над Херсоном висить український прапор, звучить гімн України

Прапор України майорить над Херсоном / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що над містом висить український прапор. Про це він написав у Facebook вранці 26 лютого.

За його словами, в Херсоні вже курсують тролейбуси і потроху почали прибирати місто.

"Повідомлення про "воду по годинах" - фейк, водопостачання для городян працює в звичайному режимі", - написав Колихаєв.

Крім цього, вчора в бомбосховищах міста народилися два хлопчики.

"Пологи пройшли успішно, немовлята і мами здорові", - розповів мер Херсона.

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Місцевий мешканець опублікував відео із центру міста. Над ОДА висить прапор України, лунає український гімн.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про ситуацію в Україні станом на ранок 26 лютого. За його словами, ніч була важкою, але окупанти не змогли домогтися жодної тактично-оперативної переваги над Збройними силами України.

Після ночі запеклих боїв українські військові з 40-ї бригади відбили Васильків під Києвом.

Протиповітряна оборона Збройних сил України відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.