"Ми стоїмо, ми - живі": над Херсоном висить український прапор, звучить гімн України

Вчора в бомбосховищах міста народилися два хлопчики. Пологи пройшли успішно. І немовлята, і мами здорові, розповів мер Херсона Ігор Колихаєв.
Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що над містом висить український прапор. Про це він написав у Facebook вранці 26 лютого.
За його словами, в Херсоні вже курсують тролейбуси і потроху почали прибирати місто.
"Повідомлення про "воду по годинах" - фейк, водопостачання для городян працює в звичайному режимі", - написав Колихаєв.
Крім цього, вчора в бомбосховищах міста народилися два хлопчики.
"Пологи пройшли успішно, немовлята і мами здорові", - розповів мер Херсона.
Місцевий мешканець опублікував відео із центру міста. Над ОДА висить прапор України, лунає український гімн.
Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про ситуацію в Україні станом на ранок 26 лютого. За його словами, ніч була важкою, але окупанти не змогли домогтися жодної тактично-оперативної переваги над Збройними силами України.
Після ночі запеклих боїв українські військові з 40-ї бригади відбили Васильків під Києвом.
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