"Всіх поклали": ЗСУ відбили напад окупантів на проспекті Перемоги та метро Берестейська у Києві

Всіх киян, особливо жителів Шулявки, КПІ та центру міста, просять сидіти вдома або в укритті та у жодному разі не виходити на вулицю.
Станом на шосту ранку суботи у Києві біля станції метро Берестейська 101-а бригада знищила ворожу колону: 2 легковики, 2 вантажівки, танк.
"Тепер все спокійно, всіх поклали", - повідомляється на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Раніше у Сухопутних Збройних силах України повідомили, що українські захисники відбили напад військових РФ, скоєний в ніч на 26 лютого, на одну з військових частин на проспекті Перемоги в Києві.
"Військові злочинці Росії атакували одну з військових частин у Києві на проспекті Перемоги. Напад відбито", - йдеться у повідомленні.
Тим часом кореспондент Vgorode повідомляє, що на проспекті Перемоги в столиці було підірвано міст біля метро "Берестейська". Зазначається, що російські війська рухаються в бік Шулявки.
"Всіх киян, особливо жителів Шулявки, КПІ та центру, просять сидіти вдома або в укритті та й жодному разі не виходити на вулицю! Йдуть серйозні бої!",- йдеться в повідомленні.
Заступник голови КМДА Крищенко в коментарі Суспільному повідомив, що у військовій частині на Шулявці пролунав вибух, причина з'ясовується.
"Розглядають можливий авіаційний удар або артилерійський вогонь. Проривів у місті немає", - розповів він.
За його словами, зараз ТЕЦ на Троєщині "нічого не загрожує", а інформації про нібито підрив мостів поки немає.
У Київській держадміністрації закликали жителів міста дотримуватися максимальної обережності.
Якщо ви перебуваєте в укритті - не виходьте з нього, якщо ви в квартирі - не підходьте до вікон і не виходьте на балкон. Найкраще сховатися в закритому приміщенні без вікон, наприклад, у ванній. І закритися чимось, що захистить від уламків.
Якщо ви почуєте сирени (сигнал "Повітряна тривога") — потрібно негайно прямувати до найближчого укриття.
Як повідомляв Главред, в небі над Київською областю знищено ще один військово-транспортний літак РФ з десантом.
Як повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Іл-76 був збитий над Білою Церквою. 60 диверсантів затримано на Троєщині.