"Всіх поклали": ЗСУ відбили напад окупантів на проспекті Перемоги та метро Берестейська у Києві

У Києві тривають запеклі бої захисників України з російськими окупантами / Фото Reuters

Станом на шосту ранку суботи у Києві біля станції метро Берестейська 101-а бригада знищила ворожу колону: 2 легковики, 2 вантажівки, танк.

"Тепер все спокійно, всіх поклали", - повідомляється на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше у Сухопутних Збройних силах України повідомили, що українські захисники відбили напад військових РФ, скоєний в ніч на 26 лютого, на одну з військових частин на проспекті Перемоги в Києві.

"Військові злочинці Росії атакували одну з військових частин у Києві на проспекті Перемоги. Напад відбито", - йдеться у повідомленні.

Тим часом кореспондент Vgorode повідомляє, що на проспекті Перемоги в столиці було підірвано міст біля метро "Берестейська". Зазначається, що російські війська рухаються в бік Шулявки.

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"Всіх киян, особливо жителів Шулявки, КПІ та центру, просять сидіти вдома або в укритті та й жодному разі не виходити на вулицю! Йдуть серйозні бої!",- йдеться в повідомленні.

Заступник голови КМДА Крищенко в коментарі Суспільному повідомив, що у військовій частині на Шулявці пролунав вибух, причина з'ясовується.

"Розглядають можливий авіаційний удар або артилерійський вогонь. Проривів у місті немає", - розповів він.

За його словами, зараз ТЕЦ на Троєщині "нічого не загрожує", а інформації про нібито підрив мостів поки немає.

У Київській держадміністрації закликали жителів міста дотримуватися максимальної обережності.

Якщо ви перебуваєте в укритті - не виходьте з нього, якщо ви в квартирі - не підходьте до вікон і не виходьте на балкон. Найкраще сховатися в закритому приміщенні без вікон, наприклад, у ванній. І закритися чимось, що захистить від уламків.

Якщо ви почуєте сирени (сигнал "Повітряна тривога") — потрібно негайно прямувати до найближчого укриття.

Як повідомляв Главред, в небі над Київською областю знищено ще один військово-транспортний літак РФ з десантом.

Як повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Іл-76 був збитий над Білою Церквою. 60 диверсантів затримано на Троєщині.