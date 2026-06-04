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Заборона наметів у метро під час тривоги: подробиці гучного скандалу в Києві

Олексій Тесля
4 червня 2026, 01:10
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Укриття мають залишатися доступними для всіх мешканців міста, вважають автори петиції.
метро
У Києві розглядають питання заборони на встановлення наметів у метро / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

  • Багато киян вимагають заборонити намети в метро під час тривог
  • Укриття повинні залишатися доступними для всіх мешканців міста

У Києві розгорілася дискусія навколо використання метро як укриття під час повітряних тривог. Частина мешканців столиці виступає за введення чіткіших правил перебування на станціях, оскільки деякі люди приносять із собою намети, надувні ліжка та інші великогабаритні речі, що займають значний простір.

Свою позицію з цього питання озвучила прес-секретарка метрополітену Оксана Никифорук. У коментарі для Суспільного вона закликала містян обирати компактні речі для ночівлі в укриттях і не захаращувати проходи.

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За її словами, станції метро розраховані на обмежену кількість людей, а вільний доступ до виходів і проходів має критичне значення в разі екстреної евакуації.

"Радимо також скористатися центральними станціями для ночівлі, оскільки їх обирає менше людей. Наприклад, це "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Площа Українських Героїв". Просимо не брати намети, надувні матраци. Обирайте більш компактні речі", – додала Никифорук.

У столиці з'явилася петиція

На сайті КМДА зареєстрували звернення, в якому пропонується врегулювати використання об'ємних спальних речей у метро під час тривог.

Автором ініціативи стала Наталія Тіц. Вона вважає, що намети та великі матраци суттєво скорочують кількість доступного місця для інших людей, які шукають притулку на станціях.

На її думку, простір, який займає одна така конструкція, міг би використовуватися відразу кількома людьми.

Авторка звернення наголошує, що укриття мають залишатися доступними для всіх мешканців міста і не перетворюватися на місця індивідуального розміщення за рахунок комфорту та безпеки оточуючих.

Серед пропозицій також фігурує введення штрафу в розмірі 5 тисяч гривень з конфіскацією наметів, надувних ліжок та інших великих спальних приладдя, якщо їх розгортають на території метро під час повітряних тривог.

Заборона наметів у метро: що кажуть у КГВА

Прес-секретар Київської міської військової адміністрації Катерина Поп підкреслила, що тема використання наметів у метро потребує додаткового обговорення. За її словами, співробітники метрополітену намагаються забезпечити простір для всіх людей, які шукають укриття.

Наразі офіційної заборони на намети не вводилося, проте Поп зазначила, що можливість обмеження їх використання в майбутньому не виключається.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

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Про джерело: "Суспільне"

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