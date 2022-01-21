У Києві горе-няня "займалася спортом" на фітнес-м'ячі разом з немовлям на руках: малюк здригався

Немовля здригалося на руках у горе-няні / ua.depositphotos.com

У мережі з'явилося скандальне відео. На кадрах ролика, зафіксованого в Києві, найнята на роботу няня, заспокоювала грудне немовля стрибками на фітнес-м'ячі. Користувачі жорстко розкритикували жінку.

Відео опубліковано у Facebook-групі жителів мікрорайонів Березняки і Русанівка. Його оприлюднила мама дитини.

За її словами, горе-няню звуть Олена Балаєва. Батьки вже припинили з нею співпрацю.

"Дуже хочу, щоб ніхто не опинився в нашій ситуації. Хочу, щоб всі побачили і запам'ятали її. Зараз вона в активному пошуку роботи нянею", - зазначила мати малюка.

У ролику жінка настільки сильно стрибала на м'ячі з немовлям на руках, що він весь здригався. Малюк злякався, але няню це не зупинило. Вона продовжувала займатися спортом.

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Також мати дитини каже, що Балаєва спеціалізується тільки на роботі з немовлятами і хоче працювати в Дніпровському районі Києва (Русанівка, Березняки, Лівобережна).

Нагадаємо, в селі Бузова на Київщині сталася жахлива трагедія. В результаті пожежі померла однорічна дитина. Малюк помер тому, що в приміщенні загорілася грубка.

Також раніше в Чернігівській області 18 січня в результаті пожежі загинули чотири людини. Серед них-троє дітей.

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