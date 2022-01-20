Не поділили котлети: у школі Києва кухар і прибиральниця влаштували бійку на очах у дітей

Меню в школі / kievinform.com

У Києві в школі №221 кухарі та прибиральниця побилися на очах в учнів.

Як пише Київінформ, конфлікт виник нібито через котлети.

Інформація про конфлікт з'явилася в батьківських чатах. Там повідомили, що їдальня не працюватиме кілька днів.

А напередодні в школі стався конфлікт з бійкою. Свідком інциденту стала одна з мам.

"Кухарі побилися з прибиральницею. Причиною стало те, що прибиральниця намагалася перешкодити повторному використанню котлет", - написала жінка в чаті.

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У конфлікт втрутилася директор школи, вона намагалася розняти жінок у вестибюлі, де батьки чекали дітей.

"Я так розумію, билися кухарі, а вона прийшла їх заспокоїти. Одна з них пішла на неї з виделкою", - йдеться в іншому повідомленні.

Батьки пишуть, що їх турбує не тільки цей інцидент, а взагалі якість харчування в школі. Вони показали фото одного з обідів в їдальні. Страви виглядають блідо і не апетитно.

В Україні з 1 січня всі школи і дитячі садки перейшли на нове оновлене меню, але в мережі почали його критикувати.

Раніше в мережі показали, чим годують дітей у різних школах України. У Маріуполі Донецької області, наприклад, страви з одного меню, нагадують абсолютно різні страви.

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