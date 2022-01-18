Страшна пожежа на Чернігівщині: загинули троє дітей п'яти і чотирьох років

Пожежники не змогли врятувати малюків / ua.depositphotos.com

Страшна трагедія в Чернігівській області. Там 18 січня в результаті пожежі загинули чотири людини. Серед них - троє дітей.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС України, пожежу було ліквідовано о 18:35, але врятувати людей не вдалося

"До ДСНС надійшла інформація, що о 16: 44 в селі Браниця Ніжинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, в результаті якої загинули чотири людини, з них 3 дитини (2017 – 2018 р.н.)", – повідомили в ДСНС.

Відомо, що пожежа виникла на площі 56 квадратних метрів. Його причини встановлюють фахівці.

Нагадаємо, багатодітній родині погорільців з Вінницької області, де загинув маленький хлопчик, всією країною зібрали гроші на новий будинок. Тепер п'ятеро дітей, які дивом вижили в страшній пожежі, знову мають дах над головою і нові іграшки.

Як відомо, їх будинок вигорів буквально за годину, а стеля впала. Врятувала сім'ю старша дочка, яка відчувши дим, розбудила батьків.

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