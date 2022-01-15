Українці за три дні допомогли купити будинок родині погорільців з Вінниччини, де загинув хлопчик

Новий будинок погорельев

Багатодітній родині погорільців з Вінницької області, де загинув маленький хлопчик, всією країною зібрали гроші на новий будинок. Тепер п'ятеро дітей, які дивом вижили в страшній пожежі, знову мають дах над головою і нові іграшки.

Як відомо, їх будинок вигорів буквально за годину, а стеля впала. Врятувала сім'ю старша дочка, яка відчувши дим, розбудила батьків.

З палаючого будинку винесли всіх хлопців, крім семирічного Андрійка, якого ніяк і ніде не могли знайти. Мати під час його пошуків загорілася. У неї важкі опіки рук. Через кілька днів їй будуть робити операцію.

читайте такожОдеса у вогні: в області спалахнула масштабна пожежа"Він сховався під ліжком, бідний. Думав, що врятується. А він не врятувався. Там він бідний помер, задушився димом", - розповіла бідна жінка.

Люди підтримали сім'ю всім, чим могли-одягом, їжею, грошима на похорон маленького ангела і на покупку нового будинку.

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До допомоги приєдналася вся Україна. Сума на нове житло була зібрана за три дні.

"Надійшло понад 50 тисяч гривень. Будинок був знайдений в сусідньому селі. Доплатити обіцяли з бюджету об'єднаного суспільства. Волонтери обіцяли допомогти побутовою технікою", - додала староста села.

Нагадаємо, батько дітей-погорільців-пенсіонер, мати не працює. Сім'я тримає одну корову за рахунок цього і живе, кажуть у селі.

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