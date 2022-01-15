Українці за три дні допомогли купити будинок родині погорільців з Вінниччини, де загинув хлопчик

Волонтери обіцяють допомогти побутовою технікою.
Багатодітній родині погорільців з Вінницької області, де загинув маленький хлопчик, всією країною зібрали гроші на новий будинок. Тепер п'ятеро дітей, які дивом вижили в страшній пожежі, знову мають дах над головою і нові іграшки.
Як відомо, їх будинок вигорів буквально за годину, а стеля впала. Врятувала сім'ю старша дочка, яка відчувши дим, розбудила батьків.
З палаючого будинку винесли всіх хлопців, крім семирічного Андрійка, якого ніяк і ніде не могли знайти. Мати під час його пошуків загорілася. У неї важкі опіки рук. Через кілька днів їй будуть робити операцію.
читайте такожОдеса у вогні: в області спалахнула масштабна пожежа"Він сховався під ліжком, бідний. Думав, що врятується. А він не врятувався. Там він бідний помер, задушився димом", - розповіла бідна жінка.
Люди підтримали сім'ю всім, чим могли-одягом, їжею, грошима на похорон маленького ангела і на покупку нового будинку.
До допомоги приєдналася вся Україна. Сума на нове житло була зібрана за три дні.
"Надійшло понад 50 тисяч гривень. Будинок був знайдений в сусідньому селі. Доплатити обіцяли з бюджету об'єднаного суспільства. Волонтери обіцяли допомогти побутовою технікою", - додала староста села.
Нагадаємо, батько дітей-погорільців-пенсіонер, мати не працює. Сім'я тримає одну корову за рахунок цього і живе, кажуть у селі.
Читайте також:
- Пожежі, вибухи гранат і штурм мерії: у Казахстані-гарячі сутички між протестувальниками і силовиками
- У Нью-Йорку моторошна пожежа забрала життя близько 20 людей, серед жертв є діти
- Пожежа спалахнула в Харківському університеті імені Каразіна: студентів евакуюють, кадри з місця
- Померла медсестра, яка постраждала під час пожежі в реанімації на Прикарпатті
- Одеса у вогні: в області спалахнула масштабна пожежа