У Львові спалах захворювання на коронавірус серед дітей - Охматдит переповнений

При цьому в цілому в області немає піку інфікування.
У Львові спалах COVID - 19 серед дітей. А єдина в області лікарні Охматдит, яка приймає неповнолітніх хворих на коронавірус переповнена.
За словами мера міста Андрія Садового, спалаху захворюваності в місті при цьому не спостерігається, так як госпіталізовано 304 дорослих людини.
"Ситуація з COVID - 19 у Львові не просто загрозлива, а таку страшну динаміку ми тут за два роки ще не бачили. Сьогодні 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих близько 10 тисяч, а решта цілими класами пішли на самоізоляцію", - зазначив мер.
Крім Охматдиту під удар потрапила і лікарня на Пилипа Орлика.
За словами Садового, за два роки ніколи туди підступних не клали.
"Сьогодні там вже є 23 пацієнта. Тому що Охматдит доходить вже до піку", - зазначив він.
Також в дитячій міській лікарні розгорнули 30 ліжок з доступом до кисню, і заявили про готовність збільшувати їх кількість при необхідності.
Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко назвав три області, які виявилися дуже близько до переходу в "червону" зону карантину через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.
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