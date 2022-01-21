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У Львові спалах захворювання на коронавірус серед дітей - Охматдит переповнений

21 січня 2022, 21:36

При цьому в цілому в області немає піку інфікування.

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У Львові спалах захворювання коронавірусом серед дітей / pixabay.com

У Львові спалах COVID - 19 серед дітей. А єдина в області лікарні Охматдит, яка приймає неповнолітніх хворих на коронавірус переповнена.

За словами мера міста Андрія Садового, спалаху захворюваності в місті при цьому не спостерігається, так як госпіталізовано 304 дорослих людини.

"Ситуація з COVID - 19 у Львові не просто загрозлива, а таку страшну динаміку ми тут за два роки ще не бачили. Сьогодні 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих близько 10 тисяч, а решта цілими класами пішли на самоізоляцію", - зазначив мер.

Крім Охматдиту під удар потрапила і лікарня на Пилипа Орлика.

За словами Садового, за два роки ніколи туди підступних не клали.

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"Сьогодні там вже є 23 пацієнта. Тому що Охматдит доходить вже до піку", - зазначив він.

Також в дитячій міській лікарні розгорнули 30 ліжок з доступом до кисню, і заявили про готовність збільшувати їх кількість при необхідності.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко назвав три області, які виявилися дуже близько до переходу в "червону" зону карантину через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

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