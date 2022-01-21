Дичина у Мелітополі: у квартирі-сміттєзвалищі серед гір сміття жила маленька дитина

У Мелітополі знайшли квартиру-звалище / скріншот

У Мелітополі Запорізької області виявили житлову квартиру, яка була завалена сміттям, а серед завалів жила дитина.

Про це стало відомо після того, як співробітник фірми інтернет-провайдера прийшов обладнати інтернет в одній з квартир. Він побачив повну антисанітарію і і відправив відео в Службу у справах дітей.

"У Мелітополі працівник прийшов підключити сім'ї з дитиною 7-8 років Інтернет і був в шоці. Чоловік поскаржився в органи опіки", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо пізніше, відео було зроблено влітку минулого року. Про це заявили в службі у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області.

"Соціально-відповідальні люди, не поширюючи відео, відразу направили його в службу у справах дітей, так як бачили там присутність малолітньої дитини. Негайно за вказаною адресою фахівцями служби був здійснений виїзд, повідомлено суб'єктам соціального захисту для оцінки потреб/ситуації сім'ї, в ході роботи була проведена профілактична бесіда з матір'ю, щодо створення належного середовища проживання для дитини. Також, враховуючи, що дитина шкільного віку була запитана в школі: претензій до виконання матір'ю батьківських обов'язків у адміністрації та вчителів немає, дитина забезпечена всім необхідним, має речі по сезону", — розповіли в службі у справах дітей.

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Зазначається, що мати дитини не змогла пояснити, чому довела житло до такого стану. Однак зараз квартира сім'ї "має динаміку значного поліпшення".

У службі у справах дітей обурилися, що відео з'явилося через півроку після того, як проблема була вирішена.

Увага! Відео містить ненормативну лексику:

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