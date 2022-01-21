У страшній пожежі на Київщині загинула однорічна дитина: багатодітна 18-річна мати жила в лазні

Жінка жила в лазні з трьома дітьми / НПУ

У селі Бузова на Київщині сталася жахлива трагедія. В результаті пожежі померла однорічна дитина. Малюк помер тому, що в приміщенні загорілася грубка.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Київській області, це сталося 20 січня ввечері.

Багатодітна сім'я - 18-річна мати з трьома дітьми жила в лазні, яку орендувала.

За її словами, о 18:00 вона вийшла до вбиральні, а дітей залишила в приміщенні. Проте вже за кілька хвилин почалася пожежа.

Правоохоронці з'ясували, що вогонь виник від самовільного загоряння грубки.

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Матір померлого немовляти затримали. Вона перебуває під вартою. Також дівчині вже повідомили про підозру за ч.3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Вона може потрапити за грати на термін від трьох до восьми років.

Нагадаємо, у Чернігівській області 18 січня в результаті пожежі загинули чотири людини. Серед них-троє дітей.

Також раніше багатодітній родині погорільців з Вінницької області, де загинув маленький хлопчик, всією країною зібрали гроші на новий будинок. Тепер п'ятеро дітей, які дивом вижили в страшній пожежі, знову мають дах над головою і нові іграшки.

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